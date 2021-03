Entrevista al traductor Carlos Prina

-¿Conocías la historia de Hanns Sachs junto a Freud o fue cobrando importancia a partir de este libro?

-Me gustó mucho lo que dijeron Luis y Juan en la presentación[1]. De este último, su lectura del amor de Sachs hacia Freud como no correspondido (asimetría que, como también se dijo, tal vez haya sido la que le permitiera escribir el libro -publicado en 1944, tres años antes de su muerte). También se mencionó al pasar que es ¨un libro al revés¨. Lo pienso mediante una metáfora astronómica: el autor está en la posición de un satélite respecto a su centro. Cuando pretende transmitir algo del aura de su maestro, se deja ver. Como autobiografía, muestra poco: explícitamente se encarga de borrarse para ser un testigo (aunque no menos juez que parte). Decidió, al hablar de Freud, dejar por fuera su propia deriva (aunque no se haya privado de transmitirnos sus propias posiciones en diferentes circunstancias). Claro, si hablase más de sí mismo, sería otro libro. Fue difícil escribir el prólogo porque el material sobre H.S. no abunda: me vi obligado a trabajar con las correspondencias y otras fuentes disponibles en diversos archivos. Es un personaje llamativo que, en alguna de sus obras, se ocupó de la estética. Comparto una cita que puede darnos una idea de su pensamiento: ¨La belleza no es sociable. Su culto exige silencio. Cuanto menos se diga al respecto, mejor¨. Me interesó rastrear sus peripecias en el prólogo para intentar ubicar quién habla. Pienso que es sumamente delicado hablar de otro, uno siempre termina por exponerse. Que haya pasado desapercibido, no se me ocurre más que lo conjeturado en el prólogo.

-¿Cómo surge tu interés por la historia del psicoanálisis, y en particular por este autor?

-En cuanto al interés por la historia -del psicoanálisis en este caso-, se escribe y se lee de tantas maneras, que me parece inevitable. Por mi parte, entre memoria y deseo, encuentro su doble filo: el método que seguí (lo pienso ahora) puede equipararse al Kintsugi: se trata de no ocultar lo que ha sido fracturado, incluso lo valioso es la aleación que permite reunirlo (conocía del libro el título y del autor algún artículo traducido en la revista Diva). El resto fue encontrarlo. Particularmente, me interesó rastrear los efectos de las transferencias (entre analistas en este caso). Pienso que, con respecto a Freud, se ha ido demasiado lejos en el deseo de saber, ahí es donde corremos el riesgo de perder de vista la obra: en este sentido considero que el libro es justo, deja en claro que lo decisivo se encuentra en otra parte.

-¿Cómo llegaste al manuscrito y cómo fue la traducción?

Hallar el manuscrito fue contingente (di con un ejemplar digitalizado por una biblioteca pública de Nainital, India). Traducirlo surgió del deseo de la lectura. Lo que descubrí es que la traducción es un trabajo de hormiga. De alguna manera, nunca suficiente: siempre puede reescribirse (algunas erratas, a pesar de las reiteradas revisiones, son la prueba fehaciente). Poder leerlo con Clara[2] en sus primeras -y crudas- versiones fue clave. Luego, la corrección codo a codo con Marcelo Bonini, permitió formalizar ciertas cuestiones estilísticas al tiempo que consolidó nuestra amistad.

-¿Qué encontraste de intraducible en la traducción (si es que algo de eso puede decirse) ¿Seguirías por ese camino?

-Lo intraducible pudo haber sido algún verso de Heine, del que no encontramos otras versiones. En cuanto a futuros proyectos, work-in-progress (existe mucho material inédito disponible), nada claro todavía. El trabajo demanda demasiado esfuerzo como para poder sustentarlo de manera prácticamente independiente (como fue en este caso) y, por lo tanto, la tarea se vuelve un tanto inviable con las exigencias de todos los días.

-¿Qué porvenir esperás para el libro?

-Respecto al porvenir para el libro, nada original: que sea leído en este, nuestro siglo XXI, y que, en el mejor de los casos, ayude a tensionar algunos prejuicios y tergiversaciones sobre la obra de Freud que causan estragos en las mentalidades de nuestros contemporáneos. Reconozco que es esperar demasiado.

[2] Clara Casalegno, psicoanalista rosarina.