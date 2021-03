Martín Soria: críticas de la oposición aún antes de la asunción

Con argumentos bastante similares, dirigentes de distintos sectores de la oposición salieron a cuestionar la designación de Martín Soria como ministro de Justicia.

"Me preocupa mucho la designación de Soria como ministro, viendo sus declaraciones atacando a la Justicia", sostuvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El dirigente del PRO consideró que el Gobierno lleva adelante "una escalada hacia la República y la división de poderes". "Me parece bien que se discuta la reforma judicial, hay que buscar un consenso, pero que sea amplio. No puede salir solamente de la mitad más un voto del oficialismo", señaló Rodríguez Larreta.

El senador nacional Martín Lousteau consideró que la designación de Soria "termina siendo distinta a lo que mostraba el Gobierno en su discurso con (Marcela) Losardo".

"Alberto Fernández dice que viene de una familia judicial, da clases en la Facultad de Derecho de la UBA, se supone que tiene muchas relaciones en el mundo judicial y legal y le costó diez días definir al ministro", ironizó el referente de Evolución UCR. "A Soria no lo conozco, lo que veo es el proceso. La ministra estaba agobiada, y eso puede ser porque alguien en tu propio Ministerio te complica la vida pero también puede ser porque no te sentís respaldada por tu jefe".

El diputado nacional del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, estimó que la elección de Soria para hacerse cargo del Ministerio de Justicia "implica que el Presidente va a profundizar el plan contra la Justicia para controlarla y amedrentar a los jueces independientes".

El senador nacional Alberto Weretilneck también criticó a Soria, a quien conoce de la política rionegrina, y lo definió como "una persona violenta, muy agresiva, incapaz de generar un diálogo positivo que permita resolver un problema", ya que aseguró que "vive descalificando al que no piensa como él". "Desde el punto de vista profesional creo que no tiene ninguna capacidad para desempeñarse en un cargo tan importante", dijo.