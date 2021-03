No se callan la boca ante la arbitrariedad 

La concejala Fernanda Gigliani y el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria salieron en defensa de las conductoras que usan la aplicación SheTaxi, luego de que las trabajadoras denunciaran persecución por parte de inspectores municipales que les labraron actas de infracción por uso de barbijos con el logo de la app. La edila de Iniciativa Popular planteó, como diferencia, que no se multa a quienes conducen taxis con tapabocas de "marcas deportivas, logos de clubes o asociaciones gremiales"; y el Comité Feminista solicitó al intendente Pablo Javkin que "arbitre las medidas" para que desde Tránsito "cese la persecución" a las conductoras, ya que "para las rosarinas el servicio --de la app-- resulta un gran alivio, protección y seguridad", al tiempo que recordaron el caso del taxista que se desnudó frente a una trabajadora de prensa la semana pasada.

La taxista Paola Álvarez fue multada el lunes por usar un barbijo violeta con el bordado de SheTaxi, la app que desde fines de 2016 garantiza viajes con conductoras mujeres. El hecho se sumó a uno de enero pasado por el mismo motivo: "circular con publicidad no autorizada por la Municipalidad", según rezaba el acta labrada el lunes.

Frente a la situación que denuncian como una "persecución", un grupo de trabajadoras se movilizó anteayer a Servicios Públicos y manifestaron que "ninguna normativa impide el uso" del barbijo que las identifica con la app. "No veo a ningún otro compañero con un acta labrada por alguna propaganda. Ésta no fue la única vez: a la primera chica le sacaron el auto, lo remitieron al corralón; a mi me sacaron la chapa y me la devolvieron el mismo día; y ahora este caso", dijo otra de las conductoras en Canal 3. Ese día, ante el descargo de Paola, el Tribunal de Faltas resolvió que el motivo de la multa no constituye una falta, infracción o contravención del ordenamiento municipal.

En ese sentido, ayer la concejala Gigliani habló de "arbitrariedad" y dijo que "la normativa que reglamenta la vestimenta de los taxistas no contempla el barbijo --recomendado contra la covid19--, ya que al momento de su redacción no existía la pandemia. Hoy nos encontramos con conductoras identificadas con She Taxi, a las que se le han labrado actas por la utilización del barbijo con logo, inclusive les acarrearon el taxi al corralón; mientras que la mayoría de los barbijos que utilizan taxistas tienen marcas deportivas, logos de clubes o asociaciones gremiales, y no se les labran actas". Por lo que sostuvo: "Esto constituye no sólo un exceso en la interpretación de la normativa vigente sino un acto de arbitrariedad". Y propuso "que la Secretaria de la Movilidad dicte una resolución que especifique que usar cubrebocas con logos no constituye una falta o infracción tipificada en la norma local. Sino estamos ante una actitud discriminatoria hacía las mujeres taxistas, lo cual no lo toleramos ni seremos cómplices de tal acto".

En tanto, el Comité Feminista, que agrupa varias organizaciones, envió una nota a la intendencia para solicitar que se arbitren "las medidas necesarias para cesar con la persecución que desde la Municipalidad, a través de los inspectores de la Dirección General de Tránsito, se viene realizando hacia las taxistas integrantes de SheTaxi". Y aseguraron: "Para las mujeres rosarinas resulta un gran alivio contar con un servicio de esa naturaleza, ante la violencia que sufrimos en diferentes ámbitos. Viajar con una taxista mujer nos brinda protección y seguridad. Basta recordar las actitudes de un taxista varón hacia una periodista, hace pocos días, para comprender que nunca nos sentimos exentas de padecer episodios violentos. No se entiende esta política de multarlas por utilizar un barbijo, multas que luego no son consideradas por los jueces correspondientes, lo que da cuenta de una violencia institucional por parte de los inspectores de tránsito".

Desde Twitter, la concejala Germana Figueroa Casas compartió imagen de dos artículos que hablan de la vestimenta y escribió: "No encuentro en ĺa normativa que la conductora haya cometido una infracción".