Buyatti convocó a la yuta

La negativa de la aceitera Buyatti de pagar el total de las indemnizaciones a sus trabajadores en Puerto San Martín, profudizo el conflcito que tiene hace más de un año, e instalaron piquetes que bloquearon la entrada a varias empresas. El reclamo tiene que ver con poder cobrar el total de las indemnizaciones, y no el 30% como pretende la empresa. Sin embargo en la madrugada de ayer la Policía y Bomberos intervinieron para disuadir la protesta y liberar los portones. La razón es que por la mañana el gobernador Omar Perotti tenía previsto abrir el ciclo lectivo en la Escuela N° 1398, de esa ciudad. Por eso desde el gremio aceitero prometieron un paro regional junto a la CGT mientras desde las cámaras empresarias aceiteras exigieron la intervención del gobierno ante el inminente comienzo la cosecha gruesa a la región.

En este sentido Daniel Cerna, delegado de Buyatti y miembro de la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo (SOEA), explicó que los piquetes en la esquina de la empresa Buyatti, que también impedían el ingreso de camiones a las empresas ADM y Bunge se definieron “después del fracaso de dos reuniones en el ministerio de trabajo de la provincia con la empresa” y que van a continuar “hasta el jueves que hay una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial, que esperemos sea definitiva”

“A un trabajador con 35 años de antigüedad le tocaría cobrar alrededor de 6 millones de pesos. ¿Sabés cuánto le depositaron? Dos millones de pesos. Si a esa cifra la dividís por 35, te da una suma de 56 mil pesos por cada año de trabajo”, ejemplificó el dirigente sindical Daniel Succi sobre reclamo por diferencias en las liquidaciones finales de las indemnizaciones. A la espera de novedades en una nueva audiencia de negociación programada para este jueves a las 8.30 en el Ministerio de Trabajo, los trabajadores sostienen el piquete frente a los portones de la planta de Puerto San Martín, tras una madrugada de tensión cuando irrumpieron fuerzas policiales con una orden judicial para desalojar el bloqueo y liberar el tránsito por calle Belgrano.

En la audiencia de este jueves, representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) estarán acompañados por secretarios generales de otros gremios que integran la CGT Regional San Lorenzo. “Estamos a disposición de paralizar el Cordón Industrial si las negociaciones no avanzan y los compañeros aceiteros toman alguna medida”, advirtió Jesús “Noni” Monzón, titular de una de las confederales del departamento, sobre la posibilidad de decretar un paro general en la región que comprende desde Granadero Baigorria hasta Timbúes.

"La empresa se escuda en una crisis que no tienen, porque ellos tiene dos fábricas más en el norte y tienen con que afrontar las indemnizaciones que corresponden. Por otro lado hay un decreto presidencial que impide los despidos en pandemia y que obliga a la empresa a pagar una doble indemnización en el caso de los mismos. Eso todavía no se lo estamos reclamando, pero acá hay gente que no tiene fácil la reinserción laboral, y no llegan a cobrar ni al 30%, es una burla”, afirma Daniel Cerna.

Según este dirigente gremial si bien el cierre de la empresa es definitivo bajo el mando de los Buyatti, tienen expectativas que “en un par de meses pueda reabrir como acopio y después como aceitera en manos de Unión Agrícola Avellaneda”, la empresa que el año pasado uso las instalaciones de Buyatti como acopio.