Protestaron en el Heca

Enfermeros del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) llevaron a cabo ayer una protesta por falta de personal para trabajar en el marco del coronavirus. "¿Cómo piensan que vamos a enfrentar la pandemia si estamos agotados?", señaló la representante de los profesionales. "Decidimos en asamblea que si no había respuesta a los reclamos, donde reclamábamos por falta de personal de enfermería, íbamos a hacer una carpa. No podemos hacer paro, dejar guardias descubiertas. Somos pocos", dijo Yolanda, la representante de los enfermeros del Heca. Según indicó, recién en febrero pudieron tomarse "cinco días de vacaciones" correspondientes al 2019. "Falta lo que resta, las de 2020. ¿Cómo piensan que vamos a enfrentar la pandemia ante un rebrote si estamos agotados?", agregó. "Hay una resolución de Javkin que decía que podíamos tomar vacaciones, pero la letra chica decía que «si el servicio lo permitía». Acá no lo permite porque no hay cobertura, no hay personal", explicó.