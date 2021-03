La posición de Sabina Frederic: la importancia del "Alerta Sofía" para encontrar a Maia

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, expresó la "alegría" que le produjo la aparición con vida de Maia y destacó, en ese sentido, tanto el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Ciudad como la importancia del "Alerta Sofía" activado este martes.

"Quiero destacar el trabajo coordinado con las dos jurisdicciones, con Diego Santilli y Sergio Berni; pero también subrayar la importancia del Alerta Sofía, porque el hallazgo de Maia fue por una vecina, que a partir de la circulación de las imágenes pudo identificar a la nena y al hombre que la había secuestrado", expresó la funcionaria en un diálogo radial.

En otro cruce con periodistas radiales, le preguntaron por las acusaciones realizadas por el ministro provincial, Sergio Berni, contra el Ministerio de Seguridad nacional en relación con su participación en el caso.

“Me parece que hay una gran ignorancia de lo que se hace y no se televisa --respondió la Ministra--. A su vez, me parece que hay un problema de ego. Nosotros destacamos todo el tiempo el trabajo que hacemos entre todos. No podemos reemplazar a la policía de la Provincia y ellos no pueden reemplazar el trabajo de la Federal. Lo que pasó con Sergio Berni es una cosa que no tiene trascendencia, acá lo importante es lo que se hizo y que gracias a eso se identificó a la menor y ella está bien”.

Cómo funciona el Alerta Sofía

Este martes, en medio de la búsqueda desesperada de Maia por parte de su familia y las fuerzas de seguridad, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, a cargo de Laura Belloqui, activó el protocolo de alerta Sofía y la Justicia ordenó la captura y detención de Carlos Alberto Savanz.

El "Alerta Sofía" es un protocolo de búsqueda de niños y niñas en peligro que difunde de manera inmediata y masiva la imagen e información de la persona desaparecida. El sistema se llama así en homenaje a Sofía Herrera, una nena de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, y de la que nada se sabe desde entonces.



Luego de más de 3 días de búsqueda, este jueves una vecina en la zona del Parque Ameghino, cerca de la Universidad de Luján, reconoció al secuestrador y dio aviso al 911 sobre el paradero del mismo, lo que permitió luego su detención por parte de la policía. "Gracias al 'Alerta Sofía' llegó la imagen a todos lados y eso hizo que una vecina la identificara a ella y al secuestrador", subrayó Frederic.

"Esta situación, que demandó un esfuerzo enorme del Estado, es lo que corresponde: poner todo lo que tenemos para resolver un problema. El Poder Ejecutivo, el judicial, tenemos a dos fiscales, la jueza trabajando en el Ministerio de Seguridad para coordinar el trabajo de investigación... es una responsabilidad y una obligación y la cumplimos", continuó la funcionaria.



El secuestrador de Maia, Carlos Alberto Savanz, fue detenido y trasladado hasta la comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En principio, hasta que se constate el estado de la niña, el hombre deberá afrontar el cargo de "privación ilegítima de libertad y secuestro", puntualizó Frederic.

Y aclaró: "en estos momentos, la Fiscalía 10 está con ella, pero todavía no tenemos resultado de ese trabajo que tiene que hacer la fiscal para determinar el estado de la nena".

Por último, pidió a la sociedad "tomar conciencia" respecto de la situación de marginalidad en la que viven muchos niños y niñas en la Argentina, para ir a una mayor "equidad", y reconoció que también el "Estado" se tiene que poner "a trabajar" para "ir reparando estas situaciones que son de una tragedia cotidiana".

La respuesta a Berni

Frederic tomó distancia de la discusión dentro del oficialismo planteada por Sergio Berni. Para ello, destacó el “trabajo que hicieron varias áreas del Estado argentino, desde el Gobierno de la Ciudad, de la Provincia y el Nacional, que autorizó el Alerta Sofía, lo que permitió que toda la población estuviera enterada de la desaparición y eso fue lo que finalmente hizo que sea hallada”.

“Nadie en particular ni personalmente tiene mérito por el hallazgo, acá hay un compromiso de muchos. Darle el protagonismo a una persona es sumamente injusto. El Estado tiene que funcionar con independencia de las personas. Ése es otro problema del ministro”, agregó al concluir.

Más temprano, Berni tuvo un cruce con el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, y en conferencia de prensa el titular de la cartera provincial se refirió al hecho: “le dije que su hipocresía e inoperancia le hacía muy mal a la Provincia de Buenos Aires. Estuvimos 24 horas buscando debajo de las baldosas y nos dejaron solos. Lo que pasó es anecdótico, soy una persona que siempre digo las cosas y no agacho la cabeza”.

Cuando le insistieron para que siga hablando de Berni, la ministra prefirió cerrar el capítulo. "El tema del ministro le corresponde la gobierno provincial", aseguró.