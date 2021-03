En Rosario, la cita será a las 17 en la Plaza San Martín y la marcha se movilizará hacia el Monumento a la Bandera, respetando estrictas medidas de distanciamiento social, uso de barbijos e higiene. Las consignas que convocan son contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy, contra el ajuste de los gobiernos, fuera el FMI, por el triunfo de todas las luchas por tierra, trabajo y salario. Para convocar a esta movilización, referentes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, familiares de ex presos políticos, delegados de Siprus, consejeros del Instituto Olga Cossetini, la Secretaría de Género del centro de la Facultad de Humanidades y Artes, consejeros directivos de la UNR, referentes de la toma de Magaldi y Benteveo, docentes en lucha junto a muchos referentes más, expresaron la exigencia a que los centros de estudiantes y los sindicatos se movilicen este 24 de marzo. Exigiendo juicios a los genocidas, repudiando la complicidad empresarial y eclesiástica en la dictadura, y denunciando la impunidad y la represión de ayer y de hoy, así como el ajuste que aplican los gobiernos. Porque la herencia de la dictadura vive en la deuda externa que nos quedó desde la dictadura, que Macri agrandó y el gobierno actual propone pagar.

No da lo mismo marchar o no, porque no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia llamamos a movilizarnos por los 30 mil, por el Juicio y Castigo a todos los genocidas, civiles y militares. Por la apertura de los archivos de la dictadura. Y para que triunfen hoy las luchas por salario, vivienda, trabajo, salud y educación.

Invitamos a sumarse a todos aquellos que se oponen a la impunidad de ayer y de hoy, y que apoyan los reclamos de las trabajadoras y los trabajadores, las mujeres y la juventud que luchan. Los sindicatos y centros de estudiantes deben convocar a movilizar con las banderas en alto. El 24 de marzo no es un día para quedarnos en nuestras casas.

Celina Tidoni- CePro.

Antonella Salinas. Delegada de Magaldi

Gabriela Vidal. Secretaría de Género y Disidencias del Centro de Estudiantes HyA UNR