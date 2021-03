"Elegí Ñuls por Bielsa y Martino"

Con un tono de voz propio del líder de una banda de rock, anteojos de sol y barbijo, a Germán Burgos solo se lo podía interpretar por la mirada junto a sus palabras. Con los gestos faciales ocultos, el flamante entrenador de Newell’s se presentó al aire libre, en un campo de juego que tenía a sus espaldas el flamante hotel que donó Marcelo Bielsa al club. “Esto es del nivel europeo”, reiteró, asombrado por las instalaciones en Bella Vista. "Elegí Newell's por Bielsa, Martino, Maradona y Messi. Y porque debuté en esta cancha (como arquero de Ferro) y aunque perdimos nos salvamos del descenso", recordó el ex ayudante de campo de Diego Simeone. “Lo que van a ver ante Unión es un equipo preparado para una final”, anticipó, dejando ver su orientación como técnico motivador entre sus facetas.

La figura de Burgos cautiva por su excentricidad. No arrastra ninguno de los vicios del fútbol profesional. Desprejuiciado, conserva la humildad con que se formó en Ferro y no parece hipnotizado por los privilegios del fútbol de Europa, donde pasó la última década junto a Simeone. "La decisión de venir es por ver un club saneado, con esfuerzo, de tener una villa olímpica al nivel de Europa. Lo que están pisando ustedes acá, es nivel europeo. Esto es Europa", enfatizó, aunque al terminar la frase el viento tumbó el banner que estaba a su espalda, generando una risa. “Pero también decidí venir a Newell’s por el análisis que hice de los jugadores, eso me dio a entender que tenía que venir. Que tenía que venir a ayudarlos a salir de una situación que se estaba tornando complicada", abundó.

“Tenemos que centrarnos en lo que hay en el equipo y hacerlo jugar de acuerdo a sus necesidades. Yo soy un apasionado del fútbol, la táctica y la estrategia. Me vine preparando para este momento y espero poder corregir las cosas que no me gustaron en el análisis que hice de Newell’s", explicó Burgos. "El primer análisis –agregó-- es que el equipo estaba muy largo y muy ancho en la cancha. Entonces había que trabajar en ajustar estas situaciones, para después implementar un sistema táctico que pueda competir con un equipo como Unión que es de los mejores de nuestro grupo".

Con apenas dos días de trabajo, es poco lo que Burgos podrá inculcarle a los jugadores para el juego de esta tarde. Y ante la falta de tiempo, el flamante entrenador le saca filo a su verba motivadora. "Hablé con los jugadores y lo que les recalqué es que para empezar a jugar este partido lo tenemos que tomar como si fuera una final. Lo que verán del equipo ante Unión es la impronta para jugar una final", subrayó.

La conferencia en Bella Vista fue al mediodía, antes de la práctica de fútbol donde probó el equipo para esta tarde y transmitida por internet, con miles de visualizaciones en vivo, señal de lo que genera la aparición de Burgos como entrenador en el país y en España, dada la relevancia de su papel como ayudante de campo de Simeone. “Al Cholo siempre le deseo lo mejor”, acotó. Aunque al igual que España, el fútbol argentino tiene sus partidos sin público, lo que distorsiona el espectáculo: “Los partidos no pueden ser un entrenamiento con camisetas. Tenemos que romper con esa idea. Uno tiene que valerse por sí mismo. Todos lo que tengan el escudo de esta institución van a poder tener la oportunidad. Todos somos Newell's. La recepción del plantel fue muy buena y estoy feliz de haber vuelto al país. Esas sensaciones se van trasladando de una persona a otra. Es como la valentía que se contagia más rápida que el miedo”, expresó el sucesor de Frank Kudelka.

“Vine a Newell’s por la historia de Bielsa, del Tata Martino, del Tolo Gallego y de tantos otros grandes jugadores que pasaron por acá, como Maradona o el mismo Messi. Pero miren lo que son las cosas: yo debuté como jugador en esta cancha. Ese día perdimos, pero nos salvamos de descenso con Ferro. Con todas esas cosas, se cierra un círculo y se abre otro", reflexionó.

Por último, presentó a su cuerpo técnico: "Mi segundo es Armando de la Morena, trabajó 17 años en el Atlético de Madrid, es un gran entrenador, formador de jugadores, como Theo, Lucas, Morata, Koke, y otros. El profesor Ángel Puebla, que estuvo mucho tiempo en el Real Madrid, estuvo con Cúper, Benítez, ha estado en China, Turquía. Gente con mucha experiencia, capacitada para resolver situaciones”.