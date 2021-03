Muerte en control de tránsito

Ante sospechas de adulteración de evidencia tras el homicidio de Juan Cruz Vitali, seis policías y expolicías de la zona de San Lorenzo fueron allanados ayer en las localidades de Rosario y Roldán, en el marco de la investigación por el hecho cometido en 2019, en Capitán Bermúdez. Se trata del caso en el que está imputado --en libertad-- el comisario Sergio Di Franco, quien fue uno de los blancos del operativo en que se buscaba documentación de interés para la causa que tiene en trámite en la Agencia de Crimen Organizado del Ministerio Público de la Acusación. Según se indicó, no hubo órdenes de detención. "Esperamos que salga todo a la luz, que esto no quede así, porque lo que pasó con mi hijo fue un asesinato y no hubo piedad", dijo Jorgelina, la madre de Juan Cruz.

A casi dos años del crimen de Vitali, el joven de 23 años asesinado tras evadir un control de tránsito en la madrugada del 12 de mayo de 2019, mientras circulaba en un Volkswagen Fox negro con su novia, nuevas evidencias sobre "irregularidades" salpican exmiembros y agentes policiales. Así se indicó ayer desde el MPA, luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery ordenaran media docena de allanamientos ante el posible delito de "alteración de documentación y evidencia", vinculada a hecho que continúa en investigación.

"El objetivo fue secuestrar documentación y material de interés para la causa, como así también la identificación de todas las personas que se encuentran en los inmuebles", se indicó desde el MPA sobre los procedimientos llevados adelante en Hilarión de la Quintana al 3000, Colombia al 900, Ricardo Rojas al 1600, Mar del Plata al 100 y Santa María de Oro al 300, de Rosario; y Sivori al 600, de Roldán.

Según los datos que trascendieron, se trata de viviendas vinculadas con el exdirector de la Policía de San Lorenzo Gonzalo Paz; Sergio Di Franco, que estuvo preso hasta noviembre de 2019 y sigue imputado por el delito de homicidio agravado por ser miembro de la fuerza y calificado por el uso de arma de fuego; y el subdirector Ariel Davico, imputado por "agresiones" en el mismo expediente. El operativo también involucró a Ernesto Andriozzi, Jorge Quintana y Germán Vega.

Aquella madrugada el auto de Vitali embistió los conos que delimitaban un control de tránsito en Av. San Lorenzo entre Maipú y Chacabuco, de Capitán Bermúdez. Personal policial que estaba en el lugar emprendió entonces una persecución que terminó en Montevideo al 400, cuando Juan Cruz descendió del vehículo para ingresar en la vivienda de un familiar y, sin que se diera la voz de alto, recibió un disparo en la nuca que terminó con su vida.