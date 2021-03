Francia vuelve al confinamiento

Desde París. Un suspenso inútil para una decisión que era evidente y un nuevo encierro en 16 departamentos de Francia ante lo que tiene rasgos de “una tercera ola” escribieron un nuevo capítulo en la turbulenta historia del Covid-19. En primer lugar, la Agencia Europea de Medicamentos (AEM) descartó que la vacuna anglo sueca de AstraZeneca sea nociva. Según declaró la directora de la Agencia, Emer Cooke, se trata de “una vacuna efectiva y segura” cuyos beneficios “superan los riesgos posibles”. En segundo, tras una semana de regateos retóricos, el gobierno francés oficializó un nuevo paquete de restricciones que se aplicarán desde el viernes a la medianoche en 16 departamentos del país, entre ellos Isla de Francia, donde está París. El Primer Ministro, Jean Castex, fijó las condiciones de un reconfinamiento cuya entrada en vigor no constituye una sorpresa luego de que, a través de diversos canales, el Ejecutivo fue preparando a la opinión pública poco a poco. Castex precisó que Los Alpes Marítimos, l’Eure, la Seine-Martime y las regiones de Isla de Francia y los Hauts de France deberán respetar “medidas de freno masivo” por un plazo de cuatro semanas. El objetivo, precisó Castex, consiste “en frenar sin encerrar”. Las disposiciones actuales difieren un poco de los dos anteriores confinamientos, aunque no por ello son menos restrictivas. Las autoridades extendieron el radio de los desplazamientos autorizados a 10 kilómetros siempre y cuando se lleve un certificado, pero prohibieron los viajes entre regiones. Los colegios seguirán funcionando, pero cerrarán los comercios no esenciales, con una excepción: las librerías permanecerán abiertas.

La pandemia volvió a cambiar el rumbo de la estrategia gubernamental. El 10 de diciembre de 2020, el mismo Jean Castex anunciaba el fin del confinamiento para el 15 de diciembre. En ese momento dijo que Francia era el país de Europa "donde se controlaba mejor la epidemia”. Tres meses más tarde y casi exactamente un año después del primer confinamiento nacional (16 de marzo de 2020) los nubarrones del Covid-19 arropan el horizonte. El 29 de enero de 2021, en contra de las advertencias del comité científico que recomendaba un “confinamiento estricto de 4 semanas”, el jefe del Estado rehusó aplicar un tercer confinamiento y siguió optando por la estrategia territorial, con la cual prosigue. El Primer Ministro reconoció ayer que “la progresión de la epidemia se acelera con fuerza. Hemos registrado 30.000 casos de Covid en la jornada de ayer, lo que equivale a un aumento de 23, 6 por ciento en el curso de una semana. Esto se parece cada vez de más a una tercera ola”. Ante esa situación, el gobierno pidió a las empresas situadas en los departamentos concernidos que garanticen “un mínimo de cuatro días” de teletrabajo por semana. Fuentes del gobierno adelantaron otra cifra alarmante: hay una persona en reanimación cada cuatro minutos.

Francia tiene hoy un punto rojo incandescente que se extiende a lo largo de las regiones situadas en el centro y hacia el norte. El impacto es particularmente fuerte en la Isla de Francia y sus 8 departamentos (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise). Pese al toque de queda en vigor desde las seis de la tarde, Isla de Francia, que es la primera región del país, protagonizó una aceleración continúa de las contaminaciones. El 10 de diciembre esta región contabilizaba 111 casos de Covdid-19 por cada 100 mil habitantes. Luego, la taza de incidencia subió a 200 y a mediados de febrero tocó el umbral de “alerta máxima” definido a 250 casos por cada 100 mil habitantes. Hoy, Isla de Francia es la región donde el virus circula con más virulencia. La capital francesa y sus departamentos contiguos están sumergidos por la variante inglesa del virus. El lunes 15 de marzo, Valérie Pécresse, la presidenta de la región, destacó que la variante inglesa no era “solamente más contagiosa, sino también más mortal”. Para hacerle frente a esta tercera ola localizada, el presidente francés, Emmanuel Macron, decidió que los enfermos internados en los hospitales de Isla de Francia fueran transferidos a centros hospitalarios de otras regiones menos azotadas para liberar camas.

Castex también indicó que la campaña de vacunación con la formula de AstraZeneca se reiniciaría a partir del viernes. El episodio de la suspensión de la vacuna fue corto. El lunes se dejó en suspenso hasta que la Agencia Europea de Medicamentos emitiera su análisis. Las conclusiones de la AEM reflejan la continuidad con todo lo que la misma Agencia y la Organización Mundial de la Salud dijeron tras las sucesivas suspensiones de la vacuna decretadas en unos 13 países (entre ellos Alemania) ante cuanto medio de comunicación se cruzó por el camino. La AEM argumenta que “el comité llegó a una conclusión científica clara: se trata de una vacuna segura y eficaz”. La agencia europea también destacó que esta vacuna no parece estar “asociada” a cualquier riesgo “elevado” de episodios tromboembólicos”, pero también precisó que no puede “descartar definitivamente” un vínculo con trastornos hemorrágicos poco frecuentes. Estas conclusiones difieren con los resultados obtenidos por un grupo de investigadores noruegos, quienes sí establecen un vinculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis. El vespertino Le Monde publicó los resultados obtenidos por el equipo noruego. Los investigadores aseguran que esta vacuna provoca “una reacción inmunitaria desmedida”.

A partir de ahora se abre para el gobierno y el presidente una fase política agitada. Los científicos exigen un confinamiento severo para terminar de una vez con la propagación masiva del virus, pero el Ejecutivo y Emmanuel Macron no cambian la dirección y siguen corriendo detrás de una pandemia que, por ahora, les ha ganado en varias dimensiones.

[email protected]