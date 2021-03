Se movilizan por el esclarecimiento de la muerte de una mujer

Vecinxs de Rosario de la Frontera marcharon el martes y el miércoles ante la muerte de la joven madre de 26 años, Daniela Andrade, quien además tenía una discapacidad. En las marchas manifiestan que la chica sufría violencia de género de parte de su pareja, que habría sido violada en banda y las agresiones sufridas habrían desencadenado en su fallecimiento.

El fiscal penal Oscar López Ibarra informó que investiga de oficio esta muerte. Advirtió sobre "la inexistencia de indicios o denuncias que permitan sospechar que (Andrade) fue víctima de un delito". Sin embargo, aseguró que dispuso medidas tendientes a establecer la causa del deceso y solicitó la exhumación del cuerpo.



Desde la Fiscalía informaron que solo existía una denuncia del pasado 11 de enero radicada por la abuela de la mujer quien dejó asentado que la pareja de Andrade le informó que la joven se encontraba en el hospital por un dolor de piernas y que el personal de salud le detalló que llegó mojada pero ella no le contó que había sucedido.

Ese mismo día, la mujer fue revisada por un médico del hospital local, quien no detectó signos de violencia física o sexual y sí refirió que encontró la presencia de un tumor en una de sus mamas, por lo que la Fiscalía solicitó al hospital local que se le realice un tratamiento específico para la patología detectada en el marco de la pericia.

Al día siguiente, la mujer realizó en el nosocomio una consulta ginecológica de rutina, en la que presentó una ecografía de mama en la que consta que presentaba una tumoración pétrea en uno de sus senos y dolor lumbar con ramificación hacia sus miembros inferiores.

Andrade fue revisada después por el médico legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien en su informe ratificó que no presentaba signos de violencia física o sexual.

Cuando falleció la joven en Rosario de la Frontera," se iniciaron denuncias públicas sobre la posibilidad de que la mujer haya sido víctima de la comisión de algún delito, por lo que López Ibarra dispuso diversas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho, tales como el análisis de la historia clínica de la paciente y la declaración de los profesionales que la atendieron. En el acta y certificado de defunción expedido por el nosocomio, consta que el deceso se produjo como consecuencia de la enfermedad que padecía", informó el Ministerio Público Fiscal.

López Ibarra solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la exhumación del cuerpo para que se realice una necropsia y así ratificar o rectificar la causa de muerte.

El secretario de Acción Social del municipio, José Calderón, dijo a Salta/12 que están realizando acompañamiento a la familia. La abuela de Andrade tiene alrededor de 70 años y el niño de la joven, de 6 años, se encuentra con ella. El funcionario contó que Andrade trabajaba en la panadería social de la municipalidad, en el marco de un programa inclusivo. Indicó que sabía sobre el problema de salud de la joven desde enero y que la ayudaron a tramitar turnos médicos. Sostuvo que no les manifestó haber sido víctima de los delitos señalados por vecinos y vecinas en las marchas.



"Nuestra comunidad se vio golpeada por el fallecimiento de una joven. La Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, lamenta profundamente y repudia en forma enérgica todas las situaciones de violencias de la que fue víctima nuestra compañera, solidarizándonos con su familia y sus afectos en este difícil momento y continuaremos acompañándoles poniendo a disposición el equipo profesional y técnico como lo hicimos desde el primer momento", se publicó en la página oficial de la municipalidad de Rosario de la Frontera.

"Vamos a seguir impulsando las acciones necesarias en articulación con las diferentes instituciones de nuestra comunidad para esclarecer el caso y alcanzar justicia ante esta irreparable pérdida. Hay que seguir organizados y juntos a la par, trabajando codo a codo, en red y en unión. Así también, hacemos un llamado a respetar la voluntad e intimidad de la familia, sin arremeter contra su vida privada ni acrecentar el dolor. #NoEstasSola, busca ayuda, tenemos un telefono ante situaciones de violencia las 24hs 3876530801", prosigue el pronunciamiento.



El miércoles estuvo el diputado Gustavo Orozco en casa de la familia de Andrade. Un grupo de vecinas quiso hablar con la mujer pero ella le habría manifestado a una de ellas que no podía decir nada. Este medio intentó consultarla, la mujer manifestó lo mismo respecto a que no podría hablar, pero expresó que "la chica no estaba violada".



La versión de la supuesta violación en banda y hasta de un supuesto empalamiento, surge de vecinos y vecinas, pero las personas consultadas lo manifiestan a través de dichos. Hasta el momento, ninguna persona ha ratificado haber sido testigo de los hechos o de un testimonial de Andrade, ni ante los medios, ni ante la Justicia.

Solo una de las vecinas que prefirió no ser nombrada refirió que vio a quien era la pareja de Andrade golpeándola y que llamó a la policía esa vez. Aseguró que la joven vivía sometida por este hombre a malos tratos y acoso.