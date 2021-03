"Ahora nos quedan muy pocas vacunas"

Mientras aguardan la llegada de nuevas dosis a la provincia, el secretario de Salud municipal Leonardo Caruana dijo ayer que en Rosario se están terminando las vacunas para aplicar en los centros de distrito. "En dos semanas recibimos cuatro mil dosis y aplicamos un 85/90 por ciento, lo que queda es un número bajo y tiene que ver con un porcentaje mínimo de ausentismo de los turnos asignados", señaló el funcionario, para luego agregar que la Municipalidad tiene disponibilidad para atender 10 mil turnos semanales. Además, expresó su preocupación por el aumento de contagios de coronavirus en adolescentes, atribuido al regreso de los viajes de estudios: "La tasa se incrementó entre un 10 y un 15 por ciento con respecto al resto de las poblaciones". En tanto, la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, participó ayer de la primera reunión presencial de ministros y ministras de Salud de todas las provincias donde se analizó la situación epidemiológica del Covid-19, la continuidad del Plan Estratégico Nacional de Vacunación y el abordaje integral de cara a la segunda ola (ver aparte).

La lenta llegada de vacunas, y la posibilidad de atravesar la segunda ola de coronavirus, con nuevas cepas más transmisibles y contagiosas, configuran para las autoridades sanitarias un escenario futuro complejo. En ese marco, Caruana pidió a la población que no se relaje, que mantenga los cuidados con el uso de barbijos, alcohol en gel, y seguir respetando el distanciamiento para tratar de que no aumenten los contagios, como se dieron en las últimas semanas en adolescentes.

"La tasa de contagio es más alta, y cuando miramos por edades hay una curva más ascendente en ese porcentaje de contagios, que si bien es general, se da más en adolescentes, y podemos atribuirlo al reingreso de los viajes de estudio, donde no se pudo sostener el cuidado de la mejor forma, allí hay mucho mayor riesgo de contagio", explicó Caruana.

El funcionario también aconsejó no viajar a países limítrofes, especialmente Brasil: "La situación es de mucho riesgo y es necesario desalentar, no solo por el aumento de contagios si no también por cambios en las características del virus. Y, por otro lado, quien reingrese tiene que hacer un aislamiento estricto para evitar multiplicaciones".

Consultado sobre los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán para detectar la circulación de nuevas cepas , el secretario de Salud dijo que aún no tienen confirmaciones oficiales. "Lo que hicimos fue seguir con los criterios de pedidos de si alguien tiene sospecha o contacto de viaje a lugares donde hay mutación, o cuando una persona está vacunada con la segunda dosis después de los 21 días aparece con síntomas, es un criterio a estudiar", amplió el funcionario.

Junto al intendente Pablo Javkin, Caruana participó ayer de la inauguración de la Sala 5 del Hospital Víctor J Vilela, un espacio con un perfil innovador que prioriza la atención de problemáticas emergentes en niñas, niños y adolescentes. El nuevo espacio se incorpora a la estructura hospitalaria con el objetivo, entre otros, de abordar con mayor pertinencia los padecimientos en salud mental. "Es un hecho muy importante , se enmarca en que los hospitales generales tienen que tener espacios adecuados para abordar las crisis subjetivos desde las perspectiva del derecho", destacó Caruana.

Según el informe semanal de la Secretaría de Salud, hasta el pasado jueves en Rosario había 3.191 casos activos de covid-19 de un total de 83.515 desde el primer positivo registrado el 14 de marzo de 2020. Además, 78.172 rosarinos y rosarinas se recuperaron de la enfermedad, por lo que el porcentaje de recuperación es del 93,6 %. Se registraron 2.150 fallecimientos por la enfermedad con un tasa de letalidad del 2,5 %.

Al momento de establecer el origen de los contagios se determinó que el 72,6 % es por circulación comunitaria, el 17,4 % son contactos estrechos, el 3,7 % corresponde a trabajadores de salud, el 0,8 % fueron casos importados, en tanto un 5,6 % aún continúa en investigación. En relación a la distribución por edad, la mayor parte de los contagios se da entre los 30 y 44 años, en segundo lugar se ubican los que tienen entre 15 y 29 años, y en tercer término los de 45 a 59.

El nivel de ocupación en el sector público es del 68 % en camas críticas de adultos, 76 % en camas generales de adultos y 12 % en camas covid. Fueron realizados 2. 201 testeos red la red de laboratorios municipales en la semana del 12 al 18 de marzo, de los cuales 567 dieron positivos (26%). El número de reproducción diario (Rt) es de 1,10, mientras que el tiempo de duplicación en días es 360.

En cuanto a la vacunación a trabajadoras y trabajadores de Salud Pública municipal, se aplicaron al momento 5.431 primeras dosis y 3.405 correspondientes a la segunda dosis. Según Caruana, ya está vacunado el 98% del personal de salud. Respecto al funcionamiento de los vacunatorios para la población general en los distritos Sur, Sudoeste, Oeste y Noroeste, se llevan aplicadas 1.720 dosis.

Sobre los equipos de seguimiento, 437 trabajadores y trabajadoras municipales y un grupo de estudiantes de la Universidad Gran Rosario fueron capacitados para tareas de seguimiento telefónico. Estos equipos realizan un seguimiento diario a las personas que tienen confirmación de la enfermedad y a los contactos estrechos. Esta semana fueron contactadas 1.300 personas entre casos positivos y contactos estrechos y fueron realizadas 299.521 llamadas.