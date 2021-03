Organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos realizarán una marcha en Rosario, el 24 de marzo. Saldrán a las 17 de la Plaza San Martin –Santa Fe y Moreno- y llegarán al Monumento a la Bandera "respetando estrictas medidas de distanciamiento social, uso de barbijos e higiene". Las consignas que convocan son "contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy, contra el ajuste de los gobiernos, fuera el FMI, por el triunfo de todas las luchas por tierra, trabajo y salario".

Para convocar a esta movilización, referentes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, familiares de ex presos políticos, delegados de Siprus, consejeros del Instituto Olga Cossetini, la Secretaría de Género del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes, consejeros directivos de la UNR, referentes de la toma de Magaldi y Benteveo, docentes en lucha exigieron que los centros de estudiantes y los sindicatos se movilicen. "No da lo mismo marchar o no", plantean y aseguran: "La herencia de la dictadura vive en la deuda externa, que Macri agrandó y el gobierno actual propone pagar".