Diálogo y recursos

Desde Santa Fe

*La primera acción. Será “ganar la calle” con las fuerzas de seguridad, dijo Jorge Lagna. Ya el viernes a la noche dirigió un operativo de saturación en Rosario, que se repetirá en el centro y en distintos barrios. “Más allá del análisis criminal, la tecnología para la prevención del delito, lo que debemos hacer es ganar la calle con la fuerza policial con fines preventivos. Para eso contamos con 700 nuevos agentes: 300 federales y 400 de la provincia. La gente tiene que volver a confiar, a sentirse mucho más cuidada”, planteó.

*La agenda. “Lo primero que voy a hacer esta semana es reunirme con el intendente Pablo Javkin y su equipo para trabajar en la mesa de seguridad de Rosario. La semana próxima haré lo mismo con el intendente Emilio Jatón, en Santa Fe”, adelantó. “Me voy a entrevistar también con los dos arzobispos”, Eduardo Martín de Rosario y Sergio Fenoy, de Santa Fe. “Tenemos que armar una red con el Estado y con otras entidades para trabajar este fenómeno de la violencia. La pobreza ronda el 45%, eso genera una gran desigualdad social y un incremento de la violencia. Estamos viendo crímenes que no se veían y delitos que tanto molestan a la sociedad. Uno de los paliativos es que la Policía vuelva a ganar la calle, en el buen sentido”.

*5.500 millones. “El gobernador ha invertido mucho en seguridad”. Las políticas se tienen que reflejar en el presupuesto de la provincia que este año asignó 2.500 millones de pesos para el área. Más, los 3.000 millones que aporta la Nación, que serán destinados a tecnología. “Con eso, se han comprado camionetas, 260 motos que recibiremos las primeras 200 a fin de mes, chalecos, balas, los elementos indispensables para el trabajo policial”.

*El delito rústico. “A la gente le preocupa el delito más rústico: el robo del celular, de la moto, de la bicicleta o que no pueda caminar por la calle”. Ante esa problemática –planteó Lagna- “hay que combinar recursos” y redoblar la “presencia policial. No podemos fabricar policías por arte de magia, pero sí mejorar paulatinamente el número y la capacidad de esos policías Este año egresó el doble de los que egresaban en el gobierno anterior. El año que viene vamos a sumar más aspirantes. Esto ligado a la tecnología, nos va a permitir prevenir mejor el delito”.

*Capacitación. “Es lo que no se ve, pero trabajamos mucho en el Instituto de Seguridad Pública Provincial (ISEP)”. En reformas edilicias en la sede de Recreo. Y en un programa de escuelas regionales. Lagna dijo que el mes que viene va a inaugrar el ciclo lectivo en la primera de ellas que funcionará en Murphy, su pueblo. La segunda se habilitará en 2022 en Rafaela y la tercera funcionará en Reconquista. “Lo que buscamos es que los policías sean de la zona, que sean conocidos y que ellos conozcan su terruño y tengan mejor bienestar”.

*Mano dura o blanda. “Hay que terminar con esa historieta”, opinó Lagna. “Acá hay una sola mano, que es aplicar la ley con el máximo rigor, pero aplicarla. Debemos tener un gran compromiso en el Poder Ejecutivo, pero también en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El nuevo sistema penal fue un gran avance, pero necesita más recursos y más compromisos de algunos actores. Nos vamos a sentar con el fiscal provincial (Jorge) Baclini y los fiscales regionales. Ellos dicen que no son parte de la seguridad porque se ocupan del delito consumado. Yo digo que no, que muchas decisiones que toma la justicia penal, no sólo los fiscales, generan mayor inseguridad. Es ineludible que tenemos que trabajar juntos”.