Preolímpico de Handball: La Garra perdió con España y no estará en Tokio 2020

La Selección argentina femenina de handball, La Garra, cayó este domingo frente a España y se quedó sin posibilidades de obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, al sumar su segunda derrota en el Preolímpico que se llevó a cabo en territorio español.

El elenco albiceleste no tuvo nada que hacer ante la superioridad del seleccionado local, que se impuso por 31 a 16 y le puso fin al sueño argentino de competir en la máxima cita del deporte, que se llevará a cabo entre el 23 de julio y el 8 de agosto próximos.

Es que las dirigidas por Eduardo "Dady" Gallardo habían perdido este sábado con Suecia, que se quedó con el primero de los dos boletos que entregaba el certamen para los JJ.OO, por 34 a 21.

Argentina fue olímpica por primera vez en el handball femenino en Río de Janeiro 2016, pero en esta ocasión no estará en Tokio para acumular una nueva participación. "Lloramos y nos abrazamos todas porque vinimos muy ilusionadas realmente, esto nos pegó muy duro. Estoy súper orgullosa del equipo después de un año tan difícil. Dejamos todo, alma y corazón, pero no lo logramos. Me voy triste pero también muy orgullosa", expresó Joana Bolling, integrante de la Selección.

Además de España y Suecia, para los Juegos ya estaban clasificados Japón (organizador), Francia (campeón europeo), Brasil (oro panamericano), Corea del Sur (campeón asiático), Angola (campeón africano) y Países Bajos (campeón del mundo).