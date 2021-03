Los fiscales ya piensan en duras penas

Con evidencia fílmica de que los conductores que corrían picadas, el sábado a la madrugada en la zona de Ayacucho y Avenida del Rosario, no frenaron "en ningún momento", hoy se realizará la audiencia imputativa por el siniestro que terminó con la vida de David y su hijo Valentino, de ocho años. Aunque los fiscales Walter Jurado y Valeria Piazza Iglesias no adelantaron la calificación a imputar, dos antecedentes por hechos similares cometidos en la ciudad llevarían a la figura de homicidio simple con dolo eventual (que prevé una pena mínima de 8 años y 25, de máxima), ya que sí hablaron de un delito doloso y no culposo (sin intención), lo que agrava la pena en expectativa para los acusados. También dijeron que pedirán medidas cautelares. A dos días del siniestro que destrozó la vida de toda una familia, la sobreviviente, Cintia Díaz, pidió justicia por su hijo y su marido, desde una cama del sanatorio donde permanece internada. "Si estoy acá es para pedir justicia porque ellos eran mi vida", dijo la mujer. El intendente Pablo Javkin aseguró que le "arruinaron la vida a una familia" y al hablar del hecho como un "acto delincuencial grave", sumó: “Tenemos que ser más duros”.

"Recolectamos suficiente evidencia como para realizar la audiencia imputativa por este hecho en el que intervinieron dos vehículos que venían por Avenida del Rosario, aparentemente corriendo picadas; y por otro lado, el auto donde viajaban las víctimas (un Citroën C3), por calle Ayacucho", describió Jurado. La primera evidencia que mencionaron los fiscales son registros fílmicos de las cámaras de monitoreo de la zona, que dieron cuenta de que la prueba de velocidad comenzó unos 400 metros antes del siniestro. "Hicimos todo un seguimiento, comienza 300 o 400 metros antes, y cuando se produce el impacto se ve que ninguno de los dos que estaban corriendo picadas frenó, sino que pasan a altísima velocidad con el semáforo intermitente en rojo. La víctima tenía el intermitente en amarillo y antes de llegar a la intersección, antes de cruzar, hizo seña de luces. Tenemos elementos más que suficientes", detalló Piazza Iglesias.

La fiscal agregó que la imputación se terminaría de definir cuando lleguen informes como el preliminar sobre la velocidad a la que circulaban el Renault Sandero y el Citroën C4 conducidos por Pablo M. y Germán S.. Ayer se difundió una imagen y versiones que mostraban el velocímetro de uno de los autos en 120 kilómetros por hora. "Será grave", fue lo único que adelantó la funcionaria judicial sobre la acusación de esta tarde para uno de imputados, ya que el otro --cuyo auto impactó de lleno contra la familia-- permanecía internado. Jurado agregó que solicitarán medidas cautelares, como puede ser la prisión preventiva.

Dos antecedentes dan cuenta de cuál sería la imputación. Piazza fue la fiscal que estuvo a cargo de dos investigaciones que marcaron un antes y un después en la ciudad, en materia de siniestros viales, y que llevó las acusaciones más allá de un hecho culposo. Por un lado, el caso de Carlos Schmitt, el mecánico que terminó con la vida de un repartidor, en Río Negro y Campbell, en marzo de 2016 y fue condenado a 9 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Esa misma calificación recayó sobre Gastón Dlugovitzky, el joven que durante una prueba de velocidad chocó y mató a Fabián Cragnolino, extesorero de la comuna de Ibarlucea, en San Martín al 4200, en marzo de 2019, y fue penado a 8 años de prisión. El dolo eventual tiene que ver con la representación de las consecuencias probables de determinado accionar por parte del acusado, que de todos modos prosigue en su propósito.

La única sobreviviente de la picada fatal está desgarrada. "Mi marido atinó a empujarme hacia abajo, ahí sentí los trompos y después no podía salir del auto. Él no tuvo tiempo a nada y hoy tengo que enterrar a mi marido y a mi hijo", sollozó en Canal 3, desde el sanatorio Los Alerces. La familia y vecinos también reclamaron justicia. Una de las familiares señaló que David Pizorno, de 43 años, tenía otro hijo "que se quedó sin papá y sin hermano".

El intendente Javkin también se refirió al caso que causó conmoción este fin de semana. "Es un acto delincuencial de los más graves. Nosotros necesitamos, y lo venimos marcando, las más severas restricciones en materia de crímenes viales en Argentina. Por supuesto que vamos a avanzar también en las licencias de esa gente, no tienen que poder volver a manejar y tenemos que ser más duros. No podemos permitir que la primera causa de muerte de jóvenes en Argentina esté marcada por el hecho criminal de alguien que tiene un auto y piensa que puede hacer lo que quiera. No se puede considerar que alguien que maneja a 120 kilómetros por hora pueda no tener conciencia de lo que va a generar con eso. Es totalmente evitable".