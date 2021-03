Con el dato fresco de las fábricas en terreno positivo, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, se anima a decir que ve un crecimiento sostenido de la actividad, pero pone reparos en los factores que podrían frenar la mejora. Allí apunta a las importaciones para producir y al enigma de la pandemia en la economía, además del efecto contagio del Brasil, primer socio comercial del país que está en medio de un rebrote virulento de casos.

“Hoy tenemos problemas buenos en la industria”, explicó el empresario aceitero en diálogo con Página I12, confirmando la tendencia. A inicios de esta semana, la UIA dio a conocer los números de enero: un incremento interanual de 5,4 por ciento, tercera suba consecutiva. Además, hubo un alza de 4,6 por ciento contra diciembre y una mejora de 6,6 por ciento si se la mide contra la pre pandemia.

- ¿Qué lectura hace de estos datos?

-La industria en general viene creciendo, pero aún sigue heterogéneo. La pandemia todavía afecta al comercio y el entretenimiento. Pero es claro que hoy tenemos problemas buenos en la industria, que son los inconvenientes con los insumos importados para crecer, algo de financiamiento que falta también. Pero vemos que todo marca que la gente está mayoritariamente en plan de crecimiento.

- ¿Cómo es que el escenario cambió tanto en tan poco tiempo?

-Veníamos de una recesión de muchos años, y ya veíamos que esto cambiaba a principios del 2020, pero luego nos agarró la pandemia, sino esto se hubiese visto mucho antes. El problema que encontramos es que todavía el Gobierno no muestra un plan de inversión a largo plazo, por ahora hay señales de más impuestos y faltan los dólares para la importación. Hay mucha avidez por invertir en Argentina, pero necesitamos un panorama claro de cuánta será la carga impositiva, para poder planificar las inversiones.

-Menciona el tema importaciones, y lo charlaron con el Gobierno…

-Lo hemos hablado con el ministro Kulfas y el secretario (de Industria) Schale. Nadie está en desacuerdo con una administración inteligente del comercio, pero tiene que ser más ágil. Lo que faltan son los dólares, hoy tenés la autorización de importación y luego tenes que ir al BCRA para que te den los dólares, y eso te demora y no podés procesar una orden de compra.

- ¿Qué podría trabar esta recuperación que menciona?

-La industria puede seguir creciendo, pero se tiene que invertir rápido, y desmalezar que nos va a pasar con el COVID, eso es un problema. Si nos toca una ola como la de Europa o lo podemos pasar mejor, y además está el tema de Brasil. En los días previos charlé con un argentino en San Pablo y él me decía que está preocupado porque lo de Manaos ya se expandió a la zona industrial. Nos podría frenar cualquier atisbo de recuperación si se complica.

Acevedo está de salida en la UIA. Su mandato vence en abril y allí se definirá quién lo sucede. En la carrera hay dos dirigentes: Miguel Ángel Rodríguez, de Sinteplast, y Daniel Funes de Rioja, directivo de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL). Este último segmento es el más apuntado por el alza en los precios. Y Acevedo, representante del mismo sector, relativiza la culpa del establishment en esas subas.

-Usted es directivo de Aceitera General Deheza (AGD), ¿cómo explica el peso del alza de los alimentos en la inflación general?

-Ahí tengo la misma percepción que el ministro Guzmán. La inflación es un tema macro, no es del cartero que trae la noticia de que el precio subió. A mí me gustaría tener cero de inflación, el empresario tiene el mismo problema que el empleado, la inflación lo mata. Ahora bien, yo no produzco la inflación. Si te la agarras con uno porque subió, tenemos un problema.