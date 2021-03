¿Cuáles son los negocios digitales más rentables en Argentina? 

¿Qué debes saber antes de comenzar?



A diferencia de lo que sucede en el comercio tradicional, el comercio digital avanza tan rápido como la tecnología que lo sostiene, pero en materia de regulación los avances no son tan veloces. Investigar bien el sector que te interese antes de comenzar tu negocio es la clave para poder adecuarte a los requerimientos particulares de cada uno.

Negocios digitales rentables

A continuación, te presentamos algunos de los negocios digitales más rentables de 2021:

Operar un casino en línea

El casino en línea es uno de los emprendimientos más rentables de los últimos años. Esto se debe a que, en países como el nuestro, el juego de azar tiene gran aceptación; además, la industria se posiciona como una de las que más se adaptan a las innovaciones y a las nuevas tecnologías. Administrar un casino en Argentina requiere licencias y autorizaciones de organismos que se encuentren en otros países para poder operar legalmente, un software que gestione la plataforma y ofrezca juegos de buena calidad y una sólida estrategia de marketing.

Mantener un blog personal

Un blog que te posicione como experto en un tema específico es una de las maneras más rentables de crear un negocio online . Sin embargo, no hay que pensar en el blog como un lugar donde volcar tus pensamientos; hay que concebirlo como un espacio para proporcionar conocimientos acerca de una temática para aquellos que no saben tanto. La clave está en especializarte en algo en particular para que otras personas encuentren valor en tus contenidos. Algunas ideas para comenzar y monetizar un blog son las siguientes:

● Consejos prácticos para viajar con poca plata

● Aumentar la productividad en el teletrabajo

● Alimentación sustentable

Publicar un ebook

A diferencia de lo que sucede con los libros en papel, para los que se necesita una editorial que se encargue de su producción y promoción, hoy en día es mucho más fácil publicar un ebook. Si bien el éxito del ebook dependerá de cómo se promocione, la principal ventaja es que otorga ingresos permanentemente una vez que está disponible en plataformas como Amazon y solo requiere habilidades para la escritura.

Dictar clases de español

Desde hace unos años, la demanda de extranjeros que quieren aprender español no deja de crecer y, por esta razón, es una buena idea dictar clases a través de un blog o plataformas que te conecten con personas de cualquier parte del mundo. La principal ventaja de las plataformas es que, a pesar de que se compite con otros profesores, es una manera rápida de contactar alumnos. Lo más conveniente es combinar ambos canales mientras el blog alcanza una mayor visibilidad.