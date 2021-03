Armando una buena defensa

En un fallo íntimamente atravesado por el clima político de época - por la salida del cargo de Marcelo Sain, principal acusador en esta causa- la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de los fiscales que llevan adelante la investigación sobre juego clandestino en la provincia, para que declare la inconstitucionalidad de la norma que les impide imputar al senador provincial Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) como parte de la asociación ilícita investigada.La magistrada no hizo lugar al pedido de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en una audiencia de 40 minutos en la que anunció que los argumentos de su decisión serán diferidos. Los va a dictar en el plazo que le permite la ley.

Schiappa Pietra explicó a Rosario/12 que "no fue técnicamente una audiencia porque una audiencia tiene dos partes, y aquí no estuvieron, no sabemos bien porqué, aunque advirtiendo el tenor de la resolución también sospechamos que no han querido convocar a las otras partes, pero no sé las razones por lo que no lo hicieron. Esta era una audiencia con los interesados en esta declaración y lo que resultó fue un intercambio con la jueza en donde nos preguntó las precisiones sobre el escrito en el que planteábamos la inconstitucionalidad del artículo 27 y ella resolvió rechazar ese planteo. Decidió no hacer lugar a lo que planteaba la fiscalía y difirió las razones, los argumentos para otra instancia por el plazo de ley, que entiendo que son tres días. Allí nos van a dar los fundamentos de la resolución, que rechazó el planteo de la Fiscalía de la inconstitucionalidad del artículo 27 para citar a imputativa al senador Traferri".

Por su parte el fiscal Edery adelanto a este diario: "Vamos a recurrir esa resolución, y vamos a solicitar a algún miembro del Colegio de Jueces de segunda instancia que resuelva nuevamente, que revise la resolución de Verón y si esto no funciona, iremos a la Corte Suprema de Santa Fe en última instancia".



La magistrada no hizo lugar al pedido de los fiscales en una audiencia de 40 minutos, que sólo fue interrumpida por una breve salida de Verón con su teléfono en la mano, segundos antes de exponer su resolución, según pudo observar este cronista. En los pasillos del Centro de Justicia Penal se bromeaba anoche con la posibilidad de pedir el listado de llamadas entrantes y salientes de la linea de la jueza, no sin un dejo de ironía.

Edery y Schiappa Pietra vienen sosteniendo que cuentan con elementos "serios y verosímiles" para imputar al legislador por el departamento San Lorenzo de la comisión de delitos y afirman que la evidencia con la que disponen permite acusarlo como autor o partícipe de un delito doloso.



Sin embargo el rechazo del desafuero, resuelto por la mayoría del Senado en diciembre pasado, volvió estéril la continuidad del trámite en lo que concierne al senador, razón por la cual los fiscales pidieron la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal, que impide avanzar en la imputación.

"Los delitos que vamos a imputar al senador constituyen en principio asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público", dijeron los fiscales al sostener su presentación.



Al mismo tiempo los fiscales, que no tuvieron contraparte en la audiencia, pidieron que se separe del legajo del caso una nota elevada por el Senado para que se archive la causa contra Traferri, en virtud de que el cuerpo rechazó su desafuero.

Los fiscales señalaron que esa nota fue una invasión de parte del Poder Legislativo que viola la independencia del Poder Judicial. Y señalaron que es impertinente el planteo de ser oída en el trámite penal ya que no es parte del mismo.

La jueza Verón sostuvo que la vicegobernadora Alejandra Rodenas no puede ser parte en el proceso, como lo solicitó el punto cuarto de la nota comunicada al Colegio de Jueces de Rosario desde el Senado hace un mes.