Del estreno de The Irregulars a las protestas contra Spotify

#CualquieraPuedeGooglear Clic sobre tablas: fútbol femenino, pop ochentoso y un cruce entre podcast y obra de teatro arman Laberinto, de Julieta Timossi, que va los viernes a las 21.30 en Moscú Teatro. Clic mal pago: Thurston Moore, DIIV y Frankie Cosmos son algunxs de lxs artistas que iniciaron protestas contra Spotify en reclamo de aumentos en las regalías que les paga por cada reproducción. Clic popstar: debutó en YouTube el documental autobiográfico Dancing with the Devil, de Demi Lovato. Clic en bandeja: el colectivo disquero Cyberwax convoca a su feria de vinilos el 24/3 a las 15.30 en Avant Garten, con sets de Deep Mariano, Dintun y el dúo Ouze.



#VideosConCrema Pommez Internacional soltó el intrépido clip de Anti canción, que documenta su colaboración con la Lady M Dance Company de la coreógrafa japonesa Mana, y fue dirigido por el realizador nipón Masahiro Orishimo. También están online los nuevos videos de Juan Rosasco en Banda (Gritos de madrugada, con inspiración en el 24/3 y Palo Pandolfo como invitado), de Matilda (FM, homenaje animado a Federico Moura junto al ilustrador Manuel Manso), de Nico Legón (Credibilidad, con feat de Sok y búsqueda playera), de Juan Ingaramo (el manijero y tropical El fenómeno del mambo) y de Manuel Onís (Pangolín, fábula mística y nocturna en un bosque lluvioso, con cocodrilos y feat de la colombiana Andrea Echeverri).f

#AltaTemporada La mejor serie es la que todavía no viste. Hay gala para la familia comiquera DC, con el episodio final de la primera de Batwoman y, en continuado, el estreno de la séptima de The Flash (25/3, Warner Channel). Además, debuta el policial sobrenatural The Irregulars (26/3, Netflix).

#Cursos&Concursos Si tenés entre 18 y 35, podés aplicar a las becas Progresar Trabajo, del Ministerio de Educación de la Nación, que brindan apoyo económico a quienes no terminaron el secundario o una carrera superior, para que puedan continuar su formación. Además, el Proyecto Bios, de bioarte, ciencia y tecnología, tendrá charlas, performances y actividades online gratuitas, con coordinación del Centro Cultural de la Ciencia (del 5 al 9/4). Y hasta el 31/3 hay tiempo para que escuelas secundarias y docentes se postulen para el ciclo Clubes Ted-Ed, de capacitación y difusión de ideas de los estudiantes adolescentes.