La curiosa explicación de Macri por la foto del Zoom dormido

El expresidente Mauricio Macri intentó excusarse por la foto en la que aparece con cara de dormido y en la cama, a las diez de la mañana, mientras asiste a una reunión virtual con otros dirigentes de su espacio. En la entrevista que le dio al canal de televisión de La Nación, dijo que no entiende las críticas que le llegaron por ese zoom, que dio lugar a que su figura volviera a quedar asociada a su frecuente toma de descansos y vacaciones. "Todavía no entiendo todas las cosas que han pasado y sucedido", se indignó sobre los cuestionamientos, y agregó: "yo trato de hacer lo que me dicen mis hijas, que es multicasting", para argumentar que está agotado porque realiza muchas tareas al mismo tiempo. Los entrevistadores lo corrigieron al instante señalando que lo que quiso decir el líder de Juntos por el cambio es que sus hijas le hablaron de las supuestas bondades del multitasking, término que en inglés alude a la conducta de hacer varias cosas en simultáneo.

La situación generó memes y comentarios entre los usuarios de Twitter.



"--Emanuel, ¿estabas durmiendo esta mañana en lugar de trabajar desde tu casa?

-No jefe... estaba haciendo multicasting!", parodió [email protected], mientras que Darkpolitik apuntó que "para elegir el más exitoso gabinete de los últimos 50 milenios Macri usó el multicasting".

"Ustedes lo cargarán, pero ¿vieron cómo gobernaba y usaba el spinner? Full multicasting", comentó @nicogago. Otra usuaria ofreció la acepción para el caso de multicasting: "proceso de selección de muebles para el descanso: camas, reposeras, sillones, hamacas paraguayas". Una traducción tuitera más : "Multicasting: sale de una y se mete en otra".



También aparecieron preguntas sobre a qué se aplicaría "multicasting": "Me hice un café mientras veía el pronóstico del tiempo, ¿me puedo considerar multicasting?"."¿Elegir entre dos videos es multicasting?"



"Ahora lo voy a decir en mi laburo", apuntó @chaquesama: "soy 'multicasting'".