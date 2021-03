La FIFA volvió a sancionar a Blatter y Valcke

La Comisión de Ética de la FIFA declaró este miércoles al ex presidente de la entidad, el suizo Joseph Blatter, y al ex secretario general, el francés Jerome Valcke culpables de diversas violaciones al Código Ético del organismo y los inhabilitó para ejercer cualquier actividad vinculada con el fútbol durante seis años y ocho meses. Además, ambos ex dirigentes tendrán que pagar una multa de más de un millón de dólares, señaló el máximo ente del fútbol mundial.

La sala de decisiones de la Comisión de Ética independiente declaró culpables Blatter y Valcke, de varias violaciones del Código Ético, ligadas con el pago de bonificaciones en relación con las competiciones de la FIFA, abonadas a altos funcionarios de la administración, varias enmiendas y extensiones de los contratos de trabajo.

La FIFA, mediante un comunicado, informó las infracciones cometidas por ambos dirigentes. “El órgano jurisdiccional dictaminó que el señor Joseph Blatter había infringido artículos ligados a deber de lealtad, conflictos de intereses, ofrecimiento y aceptación de obsequios u otros beneficios, mientras que se determinó que Jerome Valcke había violado los mismos artículos, sumado al de abuso de cargo".

Blatter y Valcke fueron sancionados con prohibiciones de toda actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o cualquier otra) a nivel nacional como internacional por un período de seis años y ocho meses, y se los multó por un valor de 1.068.000 dólares. Las decisiones del organismo fueron notificadas este miércoles a Blatter y Valcke y también fueron publicadas en la página oficial del organismo.

Dado que las prohibiciones anteriores de participar en todas las actividades relacionadas con el fútbol impuestas a Blatter y Valcke por el Comité de Ética independiente en 2015 y 2016 aún no se eliminaron, las prohibiciones notificadas este miércoles entrarán en vigor una vez que expiren las anteriores, es decir, el 8 de octubre de 2021 y el 8 de octubre de 2025, respectivamente, según se detalló.