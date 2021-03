Coronavirus: el gobierno evalúa restringir la circulación en ciertas franjas horarias

Frente al crecimiento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas, el gobierno continúa evaluando cuáles son las medidas más atinadas para poder controlar los contagios, especialmente de las nuevas variantes. Según sostuvo este miércoles la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por el momento se descarta la posibilidad de volver a un confinamiento y se apunta, en cambio, a disminuir la circulación de personas en determinadas franjas horarias.

"Si hay algún aumento de casos, lo importante es tomar medidas lo antes posible, no esperar a tener un aumento de casos acelerado, en la medida geográfica mínima, disminuyendo la circulación de personas por franjas horarias, no apuntar a un confinamiento", dijo la ministra en diálogo con radio La Red.

El gobierno, reconoció la funcionaria, se encuentra "en situación de alerta desde hace semanas, no solo por la situación de la Argentina sino por la global, (por lo que ocurre en) el hemisferio norte y los países vecinos como Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay".

Sobre el elevado número de contagios (9.405) registrado durante el día de ayer, Vizzotti señaló que "hay que evaluarlo en el contexto, (ya que) un solo día no es tendencia". "Hoy es feriado, hay que hacer el promedio semanal", explicó, aunque admitió que es verdad que "las regiones más pobladas han tenido más casos".

También se refirió a las nuevas medidas restrictivas que preparan para los argentinos que viajen al exterior. Tal como publicó Página/12 en la edición de este miércoles, la ministra confirmó que se está trabajando para que desde este fin de semana, donde habrá mayor circulación por los feriados, los argentinos que regresen al país tengan que realizarse un PCR pago. Por el momento, contrario a las versiones que habían circulado, "no se está pensando en el aislamiento en hoteles", agregó.

"La idea es desalentar el turismo externo y alentar el interno", indicó la funcionaria. En ese sentido, Vizzotti insistió con que "no es una buena idea el turismo a países donde circulan las nuevas cepas". Actualmente, afirmó, "no tenemos circulación predominante de ninguna de las variantes nuevas", pero para poder mantener esa situación es importante "no salir del país", apuntó.

Vacunas

Sobre la posibilidad de postergar la aplicación de la segunda dosis de las vacunas contra el coronavirus, Vizzotti dijo que "es algo que venimos analizando desde un principio", y mencionó que "el Reino Unido lo hizo, Canadá también y tuvieron buenos resultados respecto a la mortalidad".

"El concepto más importante es que no se va a dar una sola dosis, se van a dar las dos, pero se puede diferir la segunda dosis. Eso podría redundar en un beneficio sanitario que vimos en el Reino Unido, donde bajó mucho la mortalidad", subrayó.

Respecto a la afirmación que hizo esta semana el presidente Alberto Fernández, quien aseguró que "si se cumplen los acuerdos, a fines de abril habremos vacunado a la población de riesgo", Vizzotti remarcó que ella "estaba al lado del Presidente cuando lo dijo" y señaló que el mandatario "lo hizo después que el gobernador bonaerense (Axel Kicillof) contara que la provincia de Buenos Aires tiene previsto vacunar a 2,4 millones de personas mayores de 70 años, que son los que tiene más riesgo".

El grupo etario de mayor riesgo, precisó Vizzotti durante la entrevista radial, incluye a unas 3 millones y medio de personas. Tras la reunión con gobernadores y los ministros de salud de las provincias, se decidió "priorizar, con las vacunas que ingresen, a este grupo etario que se ha llevado el 82% de la mortalidad", adelantó la ministra.

"La idea es tener un consenso federal para ver cuál va a ser la estratega argentina, mientras van llegando las dosis. Lo dijo el presidente que trabaja junto a su equipo para que lleguen lo antes posible, en un contexto que no se puede desconocer donde los laboratorios no cumplen con las entregas", añadió.

Finalmente, se refirió al arribo de nuevas dosis y dijo que la información sobre los vuelos que las traigan al país se anunciará cuando los mismos estén confirmados. "Siempre la confirmación es de un momento a otro, por eso debemos estar preparados, pero la idea es tener cuanto antes la mayor cantidad de dosis", aseguró.