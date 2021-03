Alemania facilita la ciudadanía para descendientes de exiliados

El gobierno alemán aprobó un proyecto de ley que facilita obtener la ciudadanía alemana a los descendientes de víctimas del nazismo que tuvieron que emigrar a causa de las persecuciones durante la época del Tercer Reich.



Este proyecto, que aún debe ser aprobado por el Parlamento, formaliza los decretos en este sentido publicados en 2019 para llenar los vacíos legales que habían llevado a rechazar las solicitudes de la ciudadanía alemana de muchos descendientes de víctimas del Holocausto.



"No se trata solamente de poner las cosas en orden, también de excusarse por una profunda vergüenza", afirmó en un comunicado el ministro del Interior, Horst Seehofer, según un cable de la agencia AFP.



"Es una gran suerte para nuestro país si la gente quiere tomar la ciudadanía alemana a pesar de que les quitamos todo a sus antepasados", añadió.



A pesar de que Alemania autorizó hace ya mucho tiempo a que los descendientes de judíos perseguidos puedan reclamar la ciudadanía alemana, ciertos agujeros legales impidieron que muchos solicitantes la recibieran antes del cambio de normas, en 2019.



En algunos casos se les negó la ciudadanía alemana porque sus antepasados huyeron de Alemania y adquirieron otra ciudadanía antes de que se les revocara formalmente la original, y otras solicitudes fueron rechazadas porque los demandantes son hijos de madre alemana y padre no alemán, nacidos antes del 1 de abril de 1953.



"Es un gesto de decencia que las víctimas y sus descendientes puedan reclamar la ciudadanía alemana", dijo el presidente del Consejo central de judíos en Alemania, Josef Schuster.



Los requisitos solicitados se reducirán "al mínimo": es necesario tener "conocimientos básicos del alemán" y "también básico del orden jurídico y social en Alemania", según el Ministerio del Interior germano.



A diferencia de los procedimientos habituales de solicitud de ciudadanía, los demandantes no deberán demostrar que cuentan con suficientes medios económicos para mantenerse en caso de vivir en Alemania.