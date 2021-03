Multan a 7 empresas por incumplir sus servicios

La Secretaría de Comercio Interior aplicó multas “por incumplimientos en sus servicios” a las empresas Despegar, Glovo, PedidosYa, Telefónica de Argentina, Frávega, Walmart e Iguatemi (Key Biscane). Las penalidades acumulan un total de 20,5 millones de pesos. La política de sanciones a las empresas por falta de cumplimiento de las normas relativas al consumo acumula desde el año pasado una larga lista de casos y se encuadra en un contexto de mayor presencia del Estado en la regulación de la relación de consumo. En esa línea también se inscribe el reciente esquema de pedido de información sobre precios, ventas y stocks a empresas de consumo masivo, construcción y electrónica.

A lo largo del 2020, las multas aplicadas por Comercio Interior por incumplimiento de la Ley de Defensa del consumidor ascendieron a 88 millones de pesos, por un total de 238 sanciones. Entre los cinco rubros más multados, se destacaron los supermercados con 73 sanciones. Les siguieron los servicios de comunicaciones (con 32), servicios financieros, bancarios y de seguros (27), servicios turísticos (18), y prepagas (16). En lo que va del 2021, las multas ya llegan a los 98 millones de pesos.

“No informar de manera clara sobre los servicios que ofrecen y por incluir cláusulas abusivas en los términos y condiciones a los que adhieren las y los consumidores”, justificó Comercio las multas individuales de 2,5 millones de pesos aplicadas este miércoles a las empresas de envíos a domicilio PedidosYa y Glovo.

En el caso de Telefónica de Argentina, la multa ascendió a los 5 millones de pesos “por no respetar los plazos de entrega en la adquisición de teléfonos móviles ni brindar información cierta respecto de la entrega de los chips y los trámites relativos al ejercicio del derecho de la portabilidad numérica. Además, la empresa fue sancionada por comercializar bienes sin brindar previamente información verídica y detallada en cuanto a las condiciones del servicio de garantía, por no permitir la baja de los servicios generando deudas, por no modificar la modalidad contractual solicitada y, finalmente, por incumplimientos en la prestación del servicio de telefonía fija e internet”.

Anrtecedentes

Telefónica ya había sido sancionada con 2,5 millones de pesos en diciembre pasado por “ofertas engañosas durante el ‘Hot Sale’”, al igual que la sanción recibida en ese momento por Cencosud. Pero además, la empresa española recibió a principios de este mes una multa de 600 mil pesos por “incumplir acuerdos homologados con los consumidores según las audiencias conciliatorias”. Por la misma razón fueron sancionadas el Banco Galicia (700 mil pesos), BBVA (700 mil pesos), Plan Rombo (700 mil pesos), VW Ahorro Previo (1 millón de pesos) y Falabella (700 mil pesos).

Según lo informado este miércoles, otros 4 millones de pesos cayeron sobre la empresa Despegar “por no suministrar información cierta y detallada sobre los canales de atención donde las y los consumidores pueden realizar trámites y consultas relativas a la modificación o cancelación de los servicios contratados. Se estableció que la empresa no garantizó buenas condiciones de atención, ni trato digno y equitativo para con sus clientes”.

En tanto, las firmas Walmart y Frávega fueron sancionadas por 2,5 millones de pesos cada una “por presentar como ofertas incluidas en el ‘Hot Sale’ precios que eran similares a los existentes anteriormente”. A raíz de una conducta similar en el “Cyber Monday” fue sancionada Iguatemi, responsable de la marca Key Biscane, por 1,5 millones de pesos.

A fines de enero también se conoció la sanción de 2,5 millones de pesos de parte de Comercio Interior a la empresa de cosmética y productos de cuidado para la piel Nu Skin. La principal razón fue que “la empresa de cosmética promovía que mediante a sus productos se podía acceder a ‘una vida plena y una sensación de juventud’ utilizando patrones estereotipados de belleza para la promoción de sus productos que asimilan la salud con la estética”.

Otras multas que hicieron ruido fueron aplicadas en el mes pasado a un grupo de empresas de medicina prepaga y servicios de salud por "incumplimientos en la publicación de los contratos y el botón de baja en sus sitios web". Las firmas Galeno Argentina, Medicina Prepaga Hominis y CEMIC, entre otras, fueron sancionadas con 750 mil, 600 mil y 700 mil pesos, respectivamente. Por otro lado, en enero se conoció la sanción de 4 millones de pesos al Banco Patagonia por "realizar cobros indebidos a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros programas de la seguridad social".