Nunca te prometí un jardín de rosas

Un total de 27 diputados y diputadas provinciales de la oposición formularon un planteo al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, para que no permita la reincorporación y permanencia del exministro de Seguridad Marcelo Saín al cargo de director del Organismo de Investigaciones (OI), al que accedió por concurso en junio de 2019.

Los legisladores argumentan que el desempeño en la cartera de seguridad de Saín hasta la semana pasada mientras conservaba su cargo como director del OI “genera incompatibilidades y prohibiciones manifiestas y flagrantes al momento de solicitar el levantamiento de la licencia oportunamente otorgada y pretender reincorporarse y permanecer en su cargo de origen”.

Quien tomó la posta para la primera reacción fue el diputado peronista Leandro Busatto: "La verdad es que me sorprende que algunos diputados o dirigentes de la oposición estén hablando de la imposibilidad que tiene actualmente Marcelo Saín para asumir al frente del Organismo de Investigaciones, ya qué habría que recordar que el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social fue un trampolín para que muchísimo funcionarios del ejecutivo pasarán a lugares estratégicos en la justicia y en especial en el organismo de investigaciones. Lo digo por Rolando Galfrascoli, Débora Cotichini que dirigen el Organismo de Investigaciones después de haber pasado por cargos ejecutivos en los gobiernos del Frente Progresista, y hasta el ex secretario de Seguridad Matías Drivet, que hoy es camarista en la justicia provincial o tantos otros que han pasado de una u otra manera primero por el Ejecutivo y luego por la justicia o el MPA. Y no hablo de simples empleados de la administración pública sino de funcionarios fuertemente vinculados de lo político", sentenció.

En la misa línea Busatto remarcó que "no hay ningún otro tipo de incompatibilidad legal para que Marcelo Saín no asuma en ese cargo, de hecho la ley que hicieron contra el entonces ministro de Seguridad a esta altura tendría poco sentido que se siga discutiendosé si es vetada o no por el gobernador, porque evidentemente ha caído en desuso".

La respuesta del oficialismo llegó después que trascendiera el planteo formulado por diputados de los bloques del Frente Progresista, de Juntos por el Cambio y de Somos Vida, y que no fue suscripta por las bancadas encabezadas por Rubén Giustiniani, Carlos del Frade, Nicolás Mayoraz y la totalidad de los legisladores del PJ.

Los que firmaron son Pablo Farías, el ex ministro de Seguridad denunciado por el propio Sain por sus vinculos con el narcotráfico Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco, Gabriel Real, Mónica Peralta, Julián Galdeano, Amalia Granata, Claudia Balagué, Lionella Cattalini, Sergio Basile, Fabián Bastía, Alejandro Boscarol, Juan Cruz Cándido, Gabriel Chumpitaz, Esteban Lenci, María Laura Corgnalli, Silvana Di Stéfano, Marlen Espíndola, Clara García, José León Garibay, Marcelo González, Érica Hynes, Gisel Mahmud, Pablo Pinotti, Jimena Senn, María Ximena Sola y Lorena Ulieldín.

El argumento de los legisladores tiene en cuenta “comportamientos que el aludido funcionario licenciado adoptó en su cargo como ministro, ejerciendo, actuando y evidenciando su participación en la política partidaria de manera explícita y agresiva, a diferencia incluso de sus pares del propio Poder Ejecutivo, destacándose sus apreciaciones descalificantes para con figuras políticas de otros espacio político e incluso del suyo propio”.

Los promotores del pedido señalan que de retomar Saín su cargo en el órgano del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que asiste a los fiscales en delitos complejos implicaría volver patentes las incompatibilidades que no se le reprocharon al momento de tomar la licencia para hacerse cargo de esa cartera. Lo que supondrá que se produzcan, indican los diputados, “los nefastos efectos que precisamente la Constitución Provincial y las leyes 10160, 13013 y 13459 pretendieron evitar”.

Los legisladores justifican con esa mención explícita a Baclini por no oponerse en su momento a que Saín asumiera como ministro y tomara esa licencia del OI. Pero dicen que “ahora resulta claro que quien fue ministro de Seguridad -en la esfera del Poder Ejecutivo- no puede volver a ser funcionario de un área dentro de la órbita del Poder Judicial tan sensible como el OI y que tuvo bajo su control, de la cual siguió siendo el Director, licenciado, pero con la expectativa de volver, resultando evidente la incompatibilidad y prohibición de ser funcionario judicial nuevamente".