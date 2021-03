Cristina Kirchner elogió la mirada de Horacio Rodríguez Larreta sobre la dictadura

La vicepresidenta Cristina Kirchner escribió en su cuenta de Twitter que "más allá de las públicas diferencias políticas y económicas que tenemos, resulta reconfortante que uno de los dos principales dirigentes de la oposición comparta sensibilidades, vivencias y mirada similares sobre la tragedia de la dictadura cívico militar"



El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sorprendió este miércoles a sus seguidores con un video en conmemoración por los 45 años del comienzo del último golpe de Estado, en el que se refirió a un suceso que lo marcó para siempre: el secuestro de su padre en 1977.

“Me hizo entender más lo que fueron esos años durísimos para la Argentina”, aseguró el alcalde porteño.

“El 24 de marzo empezamos a vivir el capítulo más doloroso de nuestra historia, en el que la violación a los derechos humanos fue una constante de un gobierno de facto responsable de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”, señaló Larreta a modo de introducción sobre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, para luego meterse en su historia personal.

La historia

Su padre, que también se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, era politólogo y consultor económico, militó en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y por aquel entonces, durante la última dictadura militar se desempeñaba como presidente de Racing Club.

Este último hecho, según Larreta, fue clave para que el caso se hiciera conocido y lo liberaran. “Yo tenía, ponele, 12 años, y me acuerdo que con mis hermanos nos turnábamos para dormir con él. La chica que trabajaba en casa toca la puerta y dice: ‘Señor, lo buscan de abajo’. Era raro, tres de la mañana. Me acuerdo que me desperté… Papá se levantó y dijo: ‘Bueno, voy a ver quién es’. Y no volvió. Después nos enteramos, por alguien que lo vio abajo, no sé si un sereno o qué, que bajó a abrir y lo agarraron y literalmente se lo llevaron en el simbólico Falcon verde. Y desapareció. No tuvimos más noticias”, contó Larreta sobre el secuestro de su padre.

“Me acuerdo como si fuera hoy que al día siguiente vino un montón de gente a casa. Yo sentía como que nos daban el pésame. Obviamente a los 12 años uno entiende todo ya, y sentí que perdí a mi papá. En esa situación donde nadie te cuenta, como que quieren preservar a los chicos, ¿viste? Pero uno a esa edad capta. Y yo ya había escuchado, ya se había hablado de gente desaparecida. En mi casa había mucha política…”, agregó.