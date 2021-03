Independiente: Malas noticias para Julio César Falcioni 

Los delanteros de Independiente Silvio Romero y Braian Martínez dieron positivo en coronavirus tras realizarse los test que deben efectuarse los futbolistas en las previas de los partidos de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Según se informó, ambos futbolistas no tenían síntomas, se retiraron del predio de Villa Domínico y el cuerpo médico les realizará los PCR para corroborar si se tratan o no de falsos positivos.

En caso de que el nuevo test confirme el resultado, Romero no podrá ser de la partida en el encuentro en el cual Independiente recibirá el domingo a las 21 a Boca por la séptima fecha del campeonato argentino. En ese caso, el técnico Julio César Falcioni podría reemplazarlo Nicolás Messiniti aunque no se descarta que el entrenador se decida por otro futbolista.

Tras la práctica matutina, Falcioni señaló: "La salida de (Alan) Franco estaba pautada, pero lo de Silvio es un imprevisto. Hicimos futbol y marcamos algunas variantes que puedan sumar en el equipo. Faltan dos días de trabajo y tenemos que analizar las posibilidades".

"Lamentablemente son las circunstancias que se presentan. Yo hubiera querido que todos estén bien para disponer de lo que yo creo que es lo mejor, pero el jugador que ingrese, sabe lo que queremos, lo que tiene que hacer en cada posición y cual es el juego que queremos para el equipo", expresó.

Al hablar de Boca, dijo: "Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, que jugó por la Copa Argentina con 11 jugadores diferentes a los que pondrá en cancha el domingo, Nosotros no podemos hacer eso porque tenemos un plantel mucho más corto, pero sabemos que tenemos obligaciones y que, los 23 que integren la planilla, estén metidos e intenten hacer lo mejor para Independiente".

"Nosotros venimos jugando con la línea de cinco y nos trajo buenos resultados. Sólo nos hicieron tres goles, dos de pelota parada. El comportamiento defensivo fue correcto. Ya hemos cambiado muchas veces de nombres, pero ahora debemos afianzar a (Ayrton) Costa", indicó.

El entrenador se refirió también al interés de Curicó de Chile por Braian Martínez: "Me llamó Martín (Palermo) para preguntarme por Braian (Martínez). Le comenté que lo íbamos a necesitar porque se nos vienen varias competencias y que es un delantero que lo tenemos en consideración". "Hablé con el jugador y le manifesté que si había una venta que le sirviera al club y a él yo no me iba a oponer pero que, si era un préstamo sin cargo, no", aseveró.