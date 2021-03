"Contra las cuerdas" en el CAFF, explicar la economía

“La intención es poder contar la economía, un tema tradicionalmente duro, de un modo que se pueda disfrutar”, plantea Raúl “Rulo” Dellatorre sobre la charla-show que ofrecerá este viernes en el Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772) junto al conjunto de guitarras Las Bordonas, Walter “Chino” Laborde como invitado y el standupero Flaco Legal. En Contra las cuerdas el periodista de Página/12 promete abordar temas económicos “presentes en el debate político actual” (como la inflación), de esos que rara vez bien explicados en los medios masivos de comunicación. Será una velada que se matizará con tangos, milongas y mucho humor. Y quizás –anticipa- hasta se anime a cantar un poco con los guitarristas, porque además de economista y periodista, Rulo es también tanguero y, de yapa, estará en un espacio que es el templo del tango independiente contemporáneo.

“Interactúo en lo que sería una mesa de café o el estudio de una radio, con el Flaco Legal que es un muchacho curtido en el stand up y buen humorista político”, cuenta. “De cada tema contaré de qué se trata y qué está en juego politicamente en cada uno”, adelanta. “La idea central es que la economía no es una ciencia oculta y los problemas económicos no están cerrados a que lo traten unicamente ‘los expertos’”, señala. “Eso es una trampa para que las decisiones queden en manos de unos pocos: los problemas económicos son políticos y se deben resolver con la mayor participación popular”.

“Siempre tomo una frase de Scalabrini Ortiz que decía que si un problema económico se lo explican y no lo entiende, pregunte y pida que se lo expliquen de nuevo, y si sigue sin entender insista. Si a la tercera vez no lo entiende, es que están tratando de engañarlo”, plantea como punto de partida filosófico para la propuesta.

Las Bordonas.

La pata tanguera del encuentro de esta noche se explica, por un lado, por la pasión que Dellatorre siente por el género. “Subirme al escenario del CAFF es como jugar en la cancha de Boca, y al lado del Chino, además jugar con Román (Riquelme)”, celebra. “La idea performática fue poner en el escenario el tango contemporáneo con Las Bordonas, para mostrar algo ‘divertido’ que tiene imagen de ‘viejo’ por falta de difusión y conocimiento”, destaca, haciendo un paralelismo con lo que muchas veces sucede al hablar de economía. “Algo que se ve como muy complicado y ajeno cuando es algo que hacemos todos, todos los días, y además podemos discutirlo con la pasión que discutimos de política”, propone. “Por eso lo hacemos con la escena de un bar, el lugar para compartir información y discutirlas. Y le agregamos humor porque es infaltable en una mesa de amigos y en toda discusión. Yo aspiro a que salgan todos conociendo un poquito más de economia y puedan decir: ‘Esta vez no me engañaron. Y me avivaron para que no me vuelvan a engañar’”.

¿De qué temas va a “avivar” a quienes pasen por el CAFF? “Uno va a ser la inflación. Por qué hay inflación, por ejemplo, cuando hay caída del consumo, dólar quieto. Esto es muy argentino y voy a tratar de explicar las razones. Otro es el tema de la deuda, referido a la situación actual de la negociacion con el FMI, que puede implicar que eso se resuelva con mayores condicionamientos y cuando Argentina está peleando para salir del pozo. Y qué posibilidades hay de juzgar ese endeudamiento, que es un espacio político nuevo que se abre. Tambien voy a hablar de la dependencia del comercio exterior de cereales, el control de los puertos y de la Hidrovía, un asunto que se abrió a la discusión política. Eso me va a llevar directamente a la cuestión de la fuga de divisas y su funcionamiento como mecanismo permanente de salida de capitales hace por lo menos 45 años (1976)”, puntualiza.

En cierto modo, Dellatorre se plantea para la divulgación de la economía el mismo problema que muchos se plantearon para la divulgación de otras disciplinas, también consideradas tradicionalmente como “difíciles”, como la matemática. “Capaz que terminamos siendo los Paenza de la economía, ¡me encanta la comparación!”