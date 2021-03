El Frente de Todos no dio quórum y Ganancias se tratará el sábado

Finalmente no hubo sorpresa en Diputados. Juntos por el Cambio fracasó en su intento por forzar una sesión especial para tratar los proyectos de reforma de Ganancias y del régimen de Monotributo. Las dos iniciativas del oficialismo serán tratadas y aprobadas el sábado tal cual lo había previsto el Frente de Todos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, levantó la sesión cuando verificó que JxC había reunido 101 de los 129 necesarios para habilitar la deliberación.

El titular del interbloque macrista, Mario Negri, hizo uso de la palabra para explicar lo inexplicable. "Pedimos esta sesión especial a los efectos de que quedara debida constancia de que estábamos dispuestos al tratamiento de la ley de impuesto a las ganancias y de monotributo después de aquel primer propósito que era biocombustibles”, dijo Negri.



Por otra parte, la sesión convocada para el sábado por el Frente de Todos para debatir la modificación del impuesto a las Ganancias y la actualización del monotributo tiene asegurado el quórum ya que comprometieron su presencia todos los bloques, incluso Juntos por el Cambio. Más allá de la tensión que se vivió esta semana en la Cámara baja se espera que el proyecto presentado por Sergio Massa, que busca eximir del pago del impuesto a los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos, sea aprobado por una abrumadora mayoría.

Negri no perdió la oportunidad de expresarse en la sesión que finalmente se desarrollo en minoría y recordó que "no se sesiona en la Argentina un día sábado desde la crisis de 2002" y razonó que si no hay una crisis como en el aquel momento "no hay motivo para que se convoque a sesionar un sábado"





Por su parte, el macrista Luciano Laspina afirmó que "el espíritu era tratar dos proyectos que son importantes para la clase media argentina, ya que es necesario que tengan un alivio fiscal cuando hay un récord mundial de suba de impuestos"



"En la Argentina tenemos inflación de impuestos y gran parte del aumento de precios tienen que ver con los tributos que subieron y que en los precios representan el 41 por ciento de impuestos", agregó.



En tanto, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, señaló que "millones de trabajadores sufren este robo al salario que es el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Pero también la gran mayoría ni siquiera son alcanzados por este impuesto porque su salario no alcanza para llegar a fin de mes”.



Del Caño también criticó a los diputados de Juntos por el Cambio al afirmar que "en el Gobierno de Mauricio Macri aumentó en un millón de personas las que pagan ganancias".



A su vez, el legislador del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, dijo que la postura de esa bancada "es que ningún trabajador o trabajadora bajo convenio debe pagar el impuesto. Tiene que haber un aumento salarial y de jubilaciones y la suspensión de los pagos de la deuda externa, para fortalecer la economía”.