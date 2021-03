Trabajadores en lucha

Luego de la frustrada reunión con representantes de la Asociación de Clínicas, desde el gremio que nuclea a trabajadores de la Sanidad de Rosario y el sur provincial (Personal no médico), resolvieron un paro de tres horas por turno para este viernes 26 de marzo. Concretamente la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Rosario y el sur provincial decretó un paro de actividades que afectará la atención en Clínicas y Sanatorios privados. El conflicto obedece a la falta de acuerdo ante el reclamo gremial del 16 por ciento de aumento en el mes de abril para cerrar la paritaria 2020 del sector. “Al no llegar a ningún acuerdo ante el reclamo salarial nos lleva a convocar una medida de fuerza " dijo Marcelo Liparelli, Secretario General de Atsa Rosario. La medida es para todo el país porque "no se ha firmado la recomposición salarial de la cláusula de revisión que fue firmada en el 2020 y que debería ahora en marzo recomponerse nuestro salario con respecto a la paritaria de 2020”, sostuvo María Angélica López desde Atsa Santa Fe.