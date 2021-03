El Senado aprobó la suspensión de la caducidad de los partidos políticos por la pandemia

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y giró a Diputados, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para suspender las causas de caducidad de los partidos políticos hasta fin de año a raíz de la epidemia de coronavirus.



La iniciativa establece que se suspende hasta fin de año la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos previstas en la Ley 23.298 por la no realización de elecciones partidarias o por la imposibilidad de mantener una afiliación mínima.



Además, permite que los partidos, tanto de distrito como nacionales, que por la pandemia "no puedan renovar sus autoridades en el transcurso del año 2020, podrán actuar durante el año 2021 manteniendo la gestión y administración a cargo de las últimas autoridades debidamente constituidas e informadas a la Justicia Federal con competencia electoral, quienes ejercerán todas las funciones previstas en sus respectivas cartas orgánicas".



Finalmente, se suspende la aplicación de la sanción prevista por el incumplimiento de las obligaciones de destinar una parte de lo que reciban en concepto de aporte para formación de dirigentes e investigación.



En ese sentido, se establece que las agrupaciones podrán destinar ese dinero para "incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar las capacitaciones de manera digital".



Por su parte, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, destacó la “importancia de que los partidos políticos en la Argentina estén fortificados” porque son “la garantía de que la democracia subsiste y que no son las presiones de los sectores las que logran imponer las leyes”.



No obstante, reclamó que sea debatido en las próximas semanas un proyecto de ley que presentó para permitirle a los argentinos que residen en el exterior que puedan votar por correo, luego de que el presidente Alberto Fernández firmara un decreto eliminando esa posibilidad.