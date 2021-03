"Estamos tratando de garantizar el regreso al país de los argentinos en el exterior"

El ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que el Gobierno nacional está "tratando de garantizar el regreso de todos los argentinos que están en el exterior", a partir de la reducción gradual en los vuelos que rige a partir de las próximas horas y aclaró que "no hay ninguna restricción" para el turismo interno, ante la proximidad de la Semana Santa.



En declaraciones al canal de cable Todo Noticias, el funcionario detalló que “en algunos casos, algunas frecuencias se mantienen, porque lo que estamos haciendo es tratar de manera decreciente de garantizar el regreso de todos los argentinos que están en el exterior”.



En ese marco, ratificó la reducción de frecuencias de vuelos hacia distintos destinos, pero “particularmente para Chile, Brasil, México y Panamá”, y explicó que “todos los que ingresen al país deberán tener un test de PCR previo, otro a su arribo y un tercero a los siete días”.



“Hay una restricción de vuelos importante a partir del día lunes, hacia todos los destinos, pero particularmente hacia Chile, Brasil, México y Panamá, que es un nodo de trasbordo y también va a tener restricciones” dijo y aclaró que “lo que haremos es autorizar vuelos que tengan la razonabilidad de poder traer argentinos de cualquier lugar del mundo”.



Tras detallar los pasos que deberán seguir los ciudadanos que ingresen al país, Meoni dijo que "el manejo de la cantidad de personas es factible, porque es para poder garantizar el control de los posibles contagiados en el país”.



“De aquí en más los controles serán obligatorios para el cien por ciento de los pasajeros, vengan del lugar que vengan. Aclaro que solamente ingresan al país argentinos, no está permitido el ingreso de turistas. Todos deberán hacer el mismo procedimiento, que hasta ahora solamente reclamaba la Ciudad de Buenos Aires”, indicó.



No obstante, señaló que si bien se esta reduciendo la cantidad de vuelos "no vamos a dejar desconectado ningún continente del mundo" y precisó que habrá "vuelos semanales hacia Europa, Medio Oriente, Estados Unidos, Centroamérica".



"Lo que hacemos es reducir la cantidad de vuelos para poder manejar el flujo de personas que ingresan al país”, ratificó.



Por último, Meoni dijo que “no hay ninguna restricción de carácter interno" y aclaró que "el turismo nacional se puede realizar a pleno: pueden viajar hacia donde decidan, las distintas frecuencias para Semana Santa que están previstas, están plenamente vigentes, no se cancela ninguna".



“El transporte de carga está autorizado, solamente están habilitadas las vías terrestres para los transportes y en ese caso estamos exigiendo a los transportistas extranjeros PCR y a los argentinos, prueba de antígenos que estamos poniendo en marcha en todas las fronteras", concluyó.