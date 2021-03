Las nuevas voces

"Hubo como un golpe de estado. Un golpe de estado es cuando los militares le roban el poder al presidente y se quedan ahí", dice Simón, de seis años, sentado en la sala del Museo de la Memoria donde se encuentra la obra Evidencias, de Norberto Puzzollo. Nietxs, haciendo memoria es el título del programa realizado por la Universidad Nacional de Rosario, con dirección de Héctor Nene Molina, que puede verse por Unicanal Rosario en YouTube. Lxs niñxs saben por qué no están sus abuelos, detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresaria. Pasan fotos, no saben quién es Mick Jagger, sólo uno de ellos reconoce a Sandro. "Éste me suena", dice Juana Basso mientras mira la tablet. Con las fotos de sus abuelxs y lxs compañerxs, Emiliano Toniolli no duda, sabe que Eduardo Garat es el papá de Flor, su madrina, y reconoce a Palmiro, Víctor y Miguel Angel Labrador. Se encuentran parecidxs. Martí y León son hermanos. Martí es adolescente, milita en la Unión de Estudiantes Secundarios. León es pequeño, y sabe que su abuelo Palmiro desapareció por "algo de la militancia". Camila Garat y Lara González Garat mencionan varias veces de su tía, la misma Flor de antes. Sus miradas del mundo se despliegan desde una historia que no eligieron, pero transitan con amor. Hijxs de Hijxs, se ponen la camiseta del Juicio y Castigo, pero no hablan de eso sino de sus vidas, de lo que saben y de lo que les gusta.

"Están continuando lo que la derecha llama el relato. Nosotros llamamos la transmisión oral, ellos levantan otro tipo de antorcha. Continúan contando lo que no hay que dejar de contar, continúan sintiendo lo que sentimos nosotros y ni hablar de lo que siente su círculo familiar y cercano", dice el "Nene" Molina, quien lanza unas pocas preguntas atrás de cámara. "La tarea es la misma, pero la antorcha que ellos levantan, lo hacen desde su propia mirada, desde sus propias palabras, desde un lugar totalmente desdramatizado. Eso no significa que no tengan sensibilidad ni profundidad. Lo transitan desde la ternura y el humor", rescata de este trabajo que se estrenó en Unicanal el 24 de marzo, y no para de compartirse por las redes sociales, porque escuchar a eses pibes es una experiencia conmovedora.

Simón Rodríguez Peters, tiene 6 años, su abuela Clotilde Rosa Tosi, tenía 25, cuando fue asesinada en Barrio Gráfico de Rosario, el 2 de enero de 1977 junto a tres compañeros de militancia. Su mamá Bárbara Peters Tosi, de 1 año, fue detenida y le iniciaron un prontuario. Su abuelo Carlos Livieres Bank, abogado penalista y oficial montonero, fue herido y desaparecido en la ciudad de Santa Fe dos meses después del nacimiento de su mamá.

Emiliano Toniolli, tiene 17 años, su abuelo Eduardo, fue secuestrado el 9 de febrero de 1977, junto a una compañera de militancia y sus dos pequeños hijos. Su abuela Alicia Gutiérrez estaba embarazada de su papá, debeiron huir a Brasil, y de allí a Francia. Volvieron al país en 1985.

También forman parte del trabajo Camila Garat, de 15 años y Lara González Garat, de 12 años. Su abuelo Eduardo fue secuestrado y desaparecido en la madrugada del 13 de abril de 1978 en la esquina de Santa Fe y España. Tenía 33 años y tres hijos. Era abogado, escribano y docente de la U.N.R.

Juana Basso, tiene 13 años. Su abuelo Emilio Osvaldo “El Príncipe” Feresín fue secuestrado y desaparecido en Santa Fe, el 10 de febrero de 1977. Fue visto en el Centro Clandestino de Detención y Tortura Don Uva antes de su desaparición. Su abuela María Eugenia Saint Girón fue llevada al Hospital Militar, donde nació su papá Juane y de allí a la cárcel de mujeres de Paraná. Juane murió el 4 de marzo pasado, y a su memoria está dedicado el video.

Martí Labrador Marucco, tiene 16 años, y León Labrador Marucco, 6, su abuelo Palmiro Labrador, fue asesinado por la patota de Feced el 10 de noviembre de 1976, junto a su pareja Edith Koatz y su bisabuelo Víctor, en Rosario. Su tío abuelo Miguel Ángel, fue secuestrado el 13 de septiembre de 1976 en Paraná.

El documental cuenta con la dirección de Héctor Molina, la producción de Belén Bertero y Rocío Luna. Los camarógrafos Camilo Postiglione, Lucio Garcia y Dana Tameron. El Montaje de Mario Armas y la Gráfica de Fabián Gallego.