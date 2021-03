El Canal de Suez quedó bloqueado por cuarto día consecutivo

Más de 320 barcos esperan cruzar el Canal de Suez. A cuatro días del encallamiento del portacontenedores Ever Given, procedente de Asia, continúan los esfuerzos para remover al gigante 400 metros de largo y 220 mil toneladas. Mientras tanto, la principal naviera que opera en el canal de Suez, la danesa Maersk, informó que 14 de sus embarcaciones tomarán la ruta más larga para evitar el atasco. Los barcos rodearán el cabo de la Buena Esperanza, al sur de África.

El capitán del remolcador Batal 2, Mohamed Hafez, dijo que la noche del sábado era un buen momento para intentar mover el buque de bandera panameña. Hafez prevé que la luna llena y la marea alta faciliten las maniobras. Mohamed Qasem, ayudante del capitán Hafez, también se mostró optimista, arriesgó con un 90 por ciento de chances las expectativas de que hoy logren mover el gran portacontenedores. Ahora que la mayor parte de arena y barro alrededor de la proa fue retirada, los barcos utilizarán grandes sogas de acero para tirar del buque desde la proa y desde la popa. Hafez también agregó que ya han conseguido mover la proa del Ever Given unos 17 metros en dirección norte, hacia donde navegaba antes de chocar en una de las orillas.

Previamente, la Autoridad del Canal de Suez (SCA), el almirante Osama Rabie, dio la primera conferencia de prensa desde que ocurrió el hecho con el portacontenedores propiedad de la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha. Sin embargo, prefirió ser cauteloso con las estimaciones. "Es difícil decir un tiempo para solucionar el problema", dijo Rabie desde la sede de la SCA en Port Tawfiq, a unos kilómetros del lugar donde está varado el Ever Given.

"Anoche éramos muy optimistas respecto a terminar porque la embarcación respondía bien, pero por la noche llegó la marea baja y tuvimos que parar", lamentó Rabie. El terreno rocoso, los vientos fuertes y las mareas dificultaron los esfuerzos para desencallar el portacontenedores. Actualmente hay 14 remolcadores que intentan mover el Ever Green. "No puedo decir cuándo vamos a terminar, a lo mejor esta noche, si Dios quiere, a lo mejor mañana", agregó.

Desde la SCA llevaron adelante el primer paso que consistió en retirar la arena en torno a la proa del buque. También realizaron excavaciones para aumentar la profundidad del canal en el área de la orilla donde encalló el barco de la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha. El paso siguiente será arrastrar el portacontenedores hasta lograr desencallarlo y finalmente reposicionarlo. Si esto último no es posible, el siguiente paso será retirar una parte de la carga del Ever Given, que lleva más de 18 mil contenedores de mercancías.



El jefe de la SCA también hizo una reconstrucción de lo ocurrido el pasado martes durante la tormenta de arena en la que encalló el navío. Rabie afirmó que se trata de un fenómeno meteorológico común en Egipto durante esta época del año en la que los vientos alcanzan los 40 nudos, aunque dijo que también existen otros elementos además del mal tiempo.

"No es el motivo principal de que el barco encallara, sino que se suman otros motivos porque detrás de este tipo de incidentes suele haber una combinación de factores", afirmó Rabie. También señaló un posible fallo técnico o humano, aunque esto sólo podrá determinarse después de que se realizan las investigaciones sobre el incidente ocurrido el pasado martes. El titular de la SCA se refirió al gran tamaño del navío, pero también remarcó que no es la primera vez que un barco de esas magnitudes cruza la vía marítima que fue ampliada en 2015.

Hasta el momento ya hay 321 barcos en cola para pasar del mar Mediterráneo al mar Rojo y viceversa, según informó Rabie. Aunque no habló sobre posibles multas o indemnizaciones por lo ocurrido con el bloqueo del canal. A los barcos que están en espera les están ofreciendo servicios logísticos, pero todavía tendrán que esperar entre uno y dos días para transitar el canal una vez que sea reabierto.



El buque portacontenedores “Ever Given” es un navío de más de 220 mil toneladas quedó atrapado en el kilómetro 151, en el tramo sur del canal. Procedente de Asia, el buque se dirigía a Rotterdam, Países Bajos, encalló la noche del martes y quedo atravesado en el tramo sur del Canal de Suez. Actualmente la mayor parte de los barcos que esperan pasar se encuentran en el golfo de Suez, en el mar Rojo, acceso sur del canal. Otros esperan en el Gran Lago, una ubicación intermedia. Mientras que la naviera danesa, Maersk, informó que 14 de sus navíos tomarán la ruta por el extremo sur de África. Se estima que el tramo que recorría el Ever Given de Taiwan hasta Holanda tenía una duración de 25.5 días utilizando el Canal de Suez, mientras que utilizando la ruta alterna y más larga por el sur de África, el viaje puede durar hasta 34 días, según informó la BBC.



El canal de Suez, es un canal navegable situado en Egipto que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo (golfo de Suez). El canal convirtió a la región del Sinaí en una nueva península, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. Su longitud es de 163 km entre Puerto Saíd (en la ribera mediterránea) y Suez (en la costa del mar Rojo). Permite acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, pues evita tener que rodear el continente africano. En sus 195 kilómetros de longitud da paso al 10 por ciento de la economía mundial. Se estima que por esta vía marítima transita el 25 por ciento de los contenedores de mercancías. Por ahora, sigue intransitable.