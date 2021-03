”Este equipo tiene cosas que aprender todavía”, reconoció Cristian González, frustrado por la ventaja que se le fue en el último minuto del partido con Central Córdoba. El nivel de Emiliano Vecchio, la vuelta al gol de Marco Ruben y la lesión que sufrió Damián Martínez, fueron los ítems que resaltó el entrenador canaya de cara al partido del viernes con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la 8º fecha.

"Por momentos fuimos muy superiores a Central Córdoba”, enfatizó el Kily. “De ir a buscar la victoria, de empujar al rival, de estar a poco de ponernos 3 a 1 en ventaja pasamos al empate en el final. Más allá de la bronca que tenemos, lamentablemente el resultado opaca el juego que tuvimos. De esto hay que aprender, hay cosas que en Primera hay que saber interpretar”, analizó González. Y agregó: "Vecchio y Ruben han hecho un gran partido, pero el resultado opaca todo lo bueno que hicimos. Los errores infantiles en la Primera no se permiten y lo terminamos pagando, pero creo que Emiliano (Vecchio) jugó su mejor partido y es una satisfacción que Marco (Ruben) haya vuelto al gol".

"Ahora tenemos que ir a cancha de San Lorenzo a tratar de ganar el partido. Uno es el primero en reconocer cuando el equipo juega mal, pero tengo una bronca terrible porque se nos escaparon dos puntos. Es muy parejo el fútbol argentino, son detalles los que definen los resultados. Se que ahora vendrán las críticas, pero tenemos que seguir por este camino. Porque soy el primero en reconocer que el sábado hicimos un gran partido”, agregó González.

Hoy el plantel de Central vuelve a las prácticas dado que el viernes a las 19 visitará a San Lorenzo. Para este compromiso es probable que no pueda jugar Damián Martínez, quien acusa una dolencia muscular. Fernando Torrent será su reemplazante, como ocurrió en los dos últimos partidos que sustituyó al ex Unión. La única duda del entrenador a despejar en la práctica del miércoles está en la ofensiva, donde Alan Marinelli no tiene el puesto asegurado.