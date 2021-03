Petroquímica y corrupción

Diputadas del Frente Progresista ingresaron un proyecto a la Legislatura con pedido de información sobre la actual situación ambiental en Capitán Bermúdez, a partir del Plan de remediación de pasivos ambientales y el Plan de cierre de la Petroquímica Bermúdez S.A., ex Electroclor.

El pedido de informes unifica proyectos de las diputadas Hynes, Di Stéfano y Peralta. Ésta última dijo que solicitó al gobierno provincial que "investigue el lugar donde se dispusieron las más de ochocientas bombonas de cloro y tanques de tolueno que se declararon presentes en el predio, la forma de tratamiento y el lugar de disposición final del amianto. Pedimos los resultados de los muestreos de contaminantes o sustancias de interés presentes en las napas subterráneas”.

Recordó que ya se había detectado en el predio de Petroquímica Bermúdez S.A. la presencia de productos químicos peligrosos que ameritaban acciones para evitar una emergencia ambiental con afectación a la población. Pero más tarde, a la luz de nuevas revelaciones, se conoció que en su predio se presume la presencia de sustancias que pueden constituirse en Residuos Peligrosos como cloro, amianto, benceno, clorobenceno, ácido sulfúrico y amoníaco, entre otros.

Hace tiempo, mediante una resolución, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe rechazó el Informe Ambiental de Cumplimiento presentado por la firma por poseer instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas. Ante el incumplimiento, requirió a la Fiscalía de Estado el inicio de actuaciones y se realizó una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación.

Recientemente la Cámara Penal de Rosario ordenó la realización de una audiencia imputativa para el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal por impartir órdenes escritas a fin de que no se persiguiera penalmente, es decir que no se investigue, a la petroquímica del Cordón Industrial a la que se le detectaron alarmantes niveles de contaminación por el manejo negligente o doloso de sustancias altamente tóxicas.

“Por todo esto es imperioso que se efectúen las medidas correspondientes y del mismo modo se proceda a realizar la remediación de los pasivos ambientales presentes en el predio”, concluyó la legisladora quien es integrante de la Comisión de Medioambiente y recursos naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados.