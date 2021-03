El gobierno bonaerense evalúa restringir actividades por la segunda ola de coronavirus

Ante la suba de contagios, el gobierno provincial tiene previsto reunirse con expertos epidemiológicos y evalúa implementar restricciones horarias y limitar ciertas actividades recreativas.

Aumentó la ocupación de camas de terapia intensiva, se podría decir que empezó la segunda ola, es una tendencia que no ve posibilidades de ir bajando por lo menos a corto plazo", precisó el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan. "Aumentó la ocupación de camas de terapia intensiva, es una tendencia que no ve posibilidades de ir bajando por lo menos a corto plazo", precisó.

"La segunda ola famosa iba a llegar, bueno llegó antes, así que seguramente vamos a tomar medidas y este martes las vamos a estar anunciando", dijo este lunes el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan.

Agregó que ante este contexto de incremento de casos se requiere "retomar una política más activa y que la gente tome más conciencia". Para esto, dijo, es necesario que entre todos se cuiden porque "no hay más milagro en esto".

En cuanto a las medidas que se tomarán, adelantó que se evalúan "restricciones horarias" en el distrito con el objetivo de disminuir el incremento de contagios.Para definir esas medidas, adelantó que a lo largo de la jornada se reunirán con expertos epidemiológicos y se realizará "una ronda de consulta con intendentes", antes de anunciar este martes las medidas que se tomarán.

Dijo que las medidas que tomaron a principio del verano, cuando habían llegado a 4.500 casos diarios, después de haber tenido 1.300 hacia fin del año pasado, fueron acertadas.

Esas medidas, recordó, "fueron muy fuertes hacia las zonas turísticas" y permitieron "andar un camino de descenso" tras el pico registrado, aunque asumió que las cifras de contagios "siempre fueron altas" y solo se comenzó a observar un "esquema de descenso".

En ese sentido, indicó que las medidas que se tomen a partir de ahora van a tener que ser similares a las que se decidieron en el verano, con "restricciones horarias, más focalizadas".

Gollan analiza tomar medidas similares a las que se decidieron en el verano.

Indicó que se tratará de "preservar la cuestión productiva, comercial e industrial lo más posible, e incluso la presencialidad cuidada en las escuelas", para lo que se requiere que la gente "cumpla las normas de cuidado".

Más temprano, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, había dicho que la provincia evalúa restringir actividades recreativas ante la llegada de la segunda ola de coronavirus, luego de que el gobierno nacional anunciara medidas para frenar el avance de la enfermedad.

"Hay evidencia de que frecuentar espacios cerrados no colabora, por ahí no hace falta cerrar los bares, sino tratar de que la asistencia sea en veredas, terrazas o espacios abiertos", indicó García.