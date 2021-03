La OMS desconfía de su propio informe sobre el origen del coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ratificó este martes el pedido de una nueva investigación sobre el origen del coronavirus y cuestionó la falta de acceso a la información del equipo de expertos que investigó en China.



En el informe de los especialistas, el organismo señala que considera “poco probable” la hipótesis de que el virus se haya escapado de un laboratorio de la ciudad central china de Wuhan.



Ese texto también fue cuestionado por 13 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, que además exigieron a China a brindar "acceso completo" a los expertos.



Aunque los investigadores concluyeron en su informe final que la hipótesis de que el coronavirus se escapó de un laboratorio de la ciudad central china de Wuhan es poco probable, Tedros opinó que esa posibilidad "requiere más investigación" y aseguró que está "dispuesto a desplegar" una nueva misión.



Acompañado de los expertos de la OMS y científicos chinos durante la presentación del oficial del informe –del que ya este lunes se conocieron tramos centrales-, el jefe del organismo de salud de la ONU dijo que la investigación permitió avanzar "de forma importante" en el conocimiento de la cuestión, pero que a la vez generó nuevas dudas que "necesitan otros estudios".



El informe, publicado por varios medios antes de su presentación formal, considera que es "extremadamente improbable" que el coronavirus se deba a un accidente o un escape de patógenos desde un laboratorio.



Según el documento, los expertos se inclinan por la teoría hasta ahora aceptada de que el virus se transmitió de un primer animal, probablemente un murciélago, al hombre, vía otro animal que actuó como intermediario y que aún no fue identificado.



El informe era aguardado con suma expectación porque sus hallazgos podrían ayudar a los científicos a evitar futuras pandemias, pero también es altamente delicado porque China rechazó de plano cualquier insinuación de que es responsable de la pandemia.



Varios retrasos en la publicación del informe habían generado suspicacias sobre si China no estaba intentando sesgar sus conclusiones.



En ese sentido, el jefe de la OMS se quejó de las "dificultades" que encontraron los expertos para "acceder a los datos originales" mientras estuvieron en China.



En una línea similar de preocupación, pero con el agregado de recargar sobre Beijing alguna responsabilidad sobre la tarea de los investigadores se pronunciaron EEUU y 13 aliados, que reclamaron "acceso completo" a la información para los expertos.



"Nos unimos para expresar preocupaciones compartidas" en relación al reciente estudio, afirmaron en un comunicado EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur, República Checa, Dinamarca, Estonia, Israel, Letonia, Lituania, Noruega y Eslovenia.



El texto lamenta que la misión respaldada por la OMS en China "se retrasó significativamente y no tuvo acceso a datos y muestras originales y completos".



"Es fundamental que expertos independientes tengan acceso completo a todas las personas, animales y datos ambientales, investigaciones y personal involucrado en las primeras etapas del brote, que sean relevantes para determinar cómo surgió esta pandemia", añade el comunicado, que no critica explícitamente a China.



Según los países signatarios, estas preocupaciones compartidas persiguen el beneficio de aprender todo sobre los orígenes de la pandemia, reportó la agencia AFP.