La última oportunidad para Central y el Kily

Central tiene una nueva oportunidad de entrar a la pelea por el título, y probablemente la última. Será pasado mañana ante San Lorenzo, en el nuevo Gasómetro. El canaya debe ganar de visitante y en la práctica de ayer hubo sorpresas en las decisiones de Cristian González. Porque el entrenador se inclina a apostar por un juvenil en el mediocampo, relegando a Martín Rabuñal, el último refuerzo. El Kily probó al chico Mateo Tanlongo como volante central, además de ratificar a Fernando Torrent para volver a la defensa. Tanlongo tiene 17 años, es volante central, y debutó en reserva con 16 de la mano del Kily en 2019.

Central y San Lorenzo jugarán pasado mañana un partido que tiene premio extra: el que gane seguirá en carrera por acceder a cuartos de final, el que pierda quedará en el camino. Los canayas, con 9 puntos, están a tres de Racing, ubicado cuarto en las posiciones del Grupo A. Mientras que San Lorenzo se recompuso el lunes con una inesperada victoria ante Estudiantes y se ubica a solo un punto de los canayas, con 8 unidades. Por eso la trascendencia del juego.

Ayer el técnico probó modificaciones ante la ausencia por lesión de Damián Martínez y la baja por suspensión de Rafael Sangiovani. En la defensa el Kily incluyó a Torrent, como se prevía, quien viene de ingresar en los últimos dos partidos desde el banco de suplentes. Pero en el mediocampo el entrenador canaya eligió a Tanlongo para suplir a Sangiovani, quien acumuló cinco amarillas. El juvenil de 17 años se quedará con el puesto de titular, relegando a Rabuñal. El uruguayo no se encuentra en plenitud física, a criterio del entrenador, y ante las cualidades prometedores de Tanlongo, González se decide por hacer debutar al chico.

El Kily sumó a Tanlongo al plantel de Primera el año pasado, luego de firmar su primer contrato, cuando asumió la dirección técnica del plantel superior. En 2019 el chico llamó la atención de todos en las inferiores por su vertiginoso crecimiento. Fue citado para la selección Sub 16 Argentina y el Kily, por entonces técnico de la reserva, lo convocó y lo hizo debutar en tercera división con 16 años. De esta manera, el viernes el canaya visitará a San Lorenzo a las 19 con Broun; Torrent, Laso, Ferreyra, Ávila, Blanco; Tanlongo, Villagra; Vecchio; Marinelli, Ruben.

Por otra parte, la dirigencia lleva adelante licitaciones importantes. Una de ellas es para renovar la firma que viste al primer equipo. La marca Under Amour tiene contrato hasta fin de mayo y la firma norteamericana se va del club. Entre Under Amour y Central hubo diferencias en la rendición de cuenta de porcentajes que le correspondía al club por venta de camisetas y se decidió por no renovar. La dirigencia, en las nuevas condiciones que exige, buscará mejorar ingresos y flexibilizar las clausuras que el club debe respetar para agregar sponsor y hacer cambios en el diseño de las indumentarias.