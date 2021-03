Le apuntan a Edesur

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó este martes que "se revise el contrato de concesión con Edesur, porque la empresa no tiene la voluntad de invertir para mejorar la prestación del servicio eléctrico". Lorenzino expuso en la audiencia pública para la adecuación tarifaria de transición al 2023 convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). “Hubo subas de entre 3 y 4 mil por ciento durante el gobierno anterior, con la promesa de que las empresas iban a hacer inversiones. El caso más emblemático que sufrimos los y las bonaerenses es el de Edesur, que no tiene la voluntad de invertir, porque no lo hizo ni con tarifas onerosas ni con el subsidio de las mismas. No podemos seguir pensando que esta empresa va a seguir prestando tan mal servicio por los próximos 50 años”, dijo Lorenzino.