Marcelo Sain tiene quien lo banca 

Omar Perotti ratificó ayer su apoyo a Marcelo Sain. Primero, cuando respaldó el derecho del ex ministro de Seguridad de volver a su cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al que accedió en buena ley en 2018. “Es como cualquiera que pide licencia para ocupar un cargo político y una vez que termina su función vuelve a su lugar, y más si lo ganó por concurso”. Y después, cuestionó a los legisladores de la oposición que le iniciaron un juicio político para desplazar a Sain de un puesto que dejó hace quince días. “La Constitución de Santa Fe es muy clara sobre a quién se le puede iniciar un juicio político o no”, dijo el gobernador. “Creo en el funcionamiento de las instituciones y en la independencia de los poderes. Desde la instancia política, se pueden haber distintas lecturas, pero si respetamos la institucionalidad es mucho mejor”, advirtió el mandatario.

Perotti criticó el operativo anti Sain en la Legislatura, que por un lado le abrió el juicio político y por el otro intenta impedirle que reasuma la dirección del Organismo de Investigaciones del MPA, a pesar de que tiene mandato para desempeñar el cargo hasta 2024.

Ayer, cuando le preguntaron por el regreso de Sain al MPA, el gobernador defendió a su ex ministro: “Creo en el funcionamiento de las instituciones y en la independencia de los poderes. El Ministerio Público de la Acusación tiene sus particularidades. En su momento, le concedieron una licencia y una vez terminada su función, se puede generar la instancia de la vuelta. Esto es como cualquiera que pide licencia para ocupar un cargo político y una vez que termina su tarea, vuelve a ese lugar y más si lo ganó por concurso”.

“Cada uno de los poderes tiene su esquema de funcionamiento. Me parece que tenemos que habituarnos a estas cosas” y no a “la injerencia en los otros poderes. Desde la instancia política se pueden hacer distintas lecturas, pero si respetamos la institucionalidad, es mucho mejor”, planteó el gobernador.

-¿Qué opina del juicio político que le inició la oposición en la Cámara de Diputados? –le preguntaron

-Me gustaría hablar más de lo que viene hacia adelante, que de quienes iniciaron un juicio a alguien que ya no está en el gabinete –respondió Perotti. “La Constitución de Santa Fe es muy clara sobre a quién se le puede iniciar un juicio político o no. Me parece que esto es parte de la estrategia de algunos que quieren seguir una discusión, mantener un eje en un lugar, cuando lo importante es lo que estamos haciendo hoy en las calles de Rosario y en el resto de la provincia".

“Cómo aprovechamos la posibilidad de tener 700 efectivos nuevos desplegados en la tarea de prevención. Cómo nos preparamos para que en los próximos días un equipamiento importante de motos mejore la movilidad para ganar presencia y efectividad", en los barrios conflictivos", puntualizó.

Las “instrucciones” que tiene el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, es “trabajar con esa premisa", aprovechar los recursos y mejorar la "presencia de la Policía en Rosario con un dispositivo diferente al anterior, que no se notaba”.

“Con esta cantidad de recursos y la llegada nuevo equipamiento” se puede lograr el objetivo. “En el primer semestre, vamos a incorporar no sólo chalecos, armamento, sino también tecnología. Hay una fuerte inversión en tecnología”. “Me parece que allí está lo central del vínculo con el vecino que será muy directo. Esto es parte de lo que se acordó en las mesas territoriales de Seguridad y que hoy con muchos de los trabajos coordinados en cada ciudad de la provincia tiene que emerger con una mayor y mejor acción de prevención”, concluyó Perotti.