Una cuestión de cuidados, salud y  vida

De acuerdo al último relevamiento semanal realizado por Amsafé y ATE Rosario, el 42% de los establecimientos educativos relevados en la ciudad tienen burbujas aisladas y el 20% tienen casos de covid positivos. En ese marco, desde el gremio docente insistieron en la necesidad de aplicar y actualizar protocolos, promoviendo el uso del barbijo y de todos los espacios que tengan ventilación cruzada, y la creación de las burbujas y grupos reducidos que sean necesarios en función de los espacios y la cantidad de alumnos. "La idea es sistematizar esto todas las semanas, y siguiendo la evolución de la pandemia, entendiendo que hay que tener esta información como insumo necesario para ir analizando los pasos a seguir, en un contexto donde las situaciones de riesgo se están acrecentando", dijo el titular de Amsafé Rosario, Gustavo Terés.

Los gremios realizaron el primer relevamiento semanal de la situación epidemiológica y el segundo respecto a las condiciones edilicias en 150 escuelas de Rosario. El propósito es actualizarlo y sistematizarlo semanalmente a partir de los datos que les lleguen a través de los delegados. El informe con los datos relevados hasta el pasado viernes que se difundió ayer arrojó que casi la mitad de las escuelas relevadas tienen burbujas aisladas por casos sospechosos y confirmados. Quienes presentan síntomas son mayoritariamente: 41% alumnos, 39% docentes, y un 20% entre asistentes escolares y directivos. El 20% de las escuelas relevadas tienen casos de Covid-19 positivo.

"Vemos que la cantidad de establecimientos que tienen que estar aislados es creciente y bastante importante en la última semana. No sabemos si esa tendencia se va a mantener o no, pero con esto queremos ir hacia reforzar la política de una presencialidad cuidada, y por supuesto a plantear la necesidad de ser muy rigurosos en la aplicación y actualización del protocolo de parte del gobierno", apuntó Terés.

Subrayó que deben crearse los grupos reducidos que sean necesarios: "Rechazamos la política de dos burbujas aunque los espacios y la cantidad de alumnos no cierren, en eso queremos ser muy rigurosos. Si hay instituciones o cursos que deben hacer tres burbujas hay que hacerlo porque es una cuestión de cuidados, de salud y de vida".

Terés señaló que apuntan a incentivar que el planteo de tener 90 minutos de clase, 30 de recreo, y otros 90 de clase no es lo más indicado. "La reducción de los tiempos de clase y un tiempo de descanso breve es mucho más eficaz, de acuerdo a las recomendaciones y las observaciones que han hecho los científicos rosarinos contra el covid", reforzó el dirigente gremial.

El relevamiento sobre los edificios educativos arrojó que el 31% de las escuelas relevadas no tienen ventilación cruzada, el 36,8% tienen dificultades en la provisión de agua, y el 31,6% no cuenta con Red cloacal. En el 30,4% de los establecimientos los baños se encuentran entre malos y regulares (malo 10,5% regular 28,9%), y en el 14% no existen lugares de recreo con posibilidad de separación de grupos.

Por otra parte, el informe precisa que el 68,4% de las escuelas de la ciudad no cuenta con personal de limpieza suficiente para garantizar la limpieza varias veces al día. Por tal motivo, los gremios plantean la necesidad de crear 400 cargos de asistentes escolares. Y ante la pérdida del poder adquisitivo de muchas familias, otro de los reclamos es el de garantizar la copa de leche. "Para crear mejores condiciones de aprendizaje, es importante que nuestras niñas y niños tengan la merienda", indicó Terés.