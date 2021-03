Más denuncias por abuso sexual contra el productor Pablo Rangeón 

El conocido productor de modelos Pablo Rangeón será imputado este miércoles a raíz de nuevas denuncias en su contra. La primera denuncia fue de Sabrina Gerez, ex modelo de su agencia. En esta causa, el fiscal Rodrigo González Miralpeix lo acusó por abuso sexual con acceso carnal continuado. Hasta el momento el empresario está con prisión preventiva y lo denunciaron cuatro mujeres.

También a raíz de toda esta situación que salió a la luz respecto a lo que ocurría en la agencia de modelos de este hombre, surgieron otras denuncias contra un primo de Rangeón, de nombre Fedérico Sánchez, quien se desempeñaba como relacionista público de un boliche. Una mujer lo denunció este lunes por haberla drogado en el salón vip de un local bailable y también acusó a otro sujeto, Ezequiel Magno Rallé, de haber abusado de ella en ese estado. Esta denuncia quedó radicada ante el fiscal Federico Obeid. Sánchez tiene otra denuncia por abuso sexual que data de 2018.

La abogada Sandra Domene y su colega Jorge Agüero representan a las víctimas.



Gerez fue la primera de las mujeres que pudo exteriorizar y relatar la violencia y los abusos que sufrió por parte de Rangeón durante 6 o 7 años. Contó que lo conoció cuando tenía 22 años, era mamá de una niña de 2 años y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, sin trabajo y viviendo en la casa de un familiar donde había problemas de convivencia.

Según lo relatado por Gerez, Rangeón la contactó, le ofreció trabajo en su escuela de modelos, y un departamento que no habitaba para que viva. La joven aceptó la propuesta ya que el productor de moda aparentaba con ella muestras de solidaridad y comprensión por la situación que atravesaba y fingió ayudarla. Cuando se mudó a ese departamento, Rangeón pasó a controlar su vida. La joven relató que comenzó a vivir abusos sistemáticos en que se encontraba en un estado de indefensión del que no podía salir porque las amenazas.

El abogado de Rangeón, Roberto Reyes, argumentó que Gerez era pareja del denunciado, sin embargo, ella manifiesta lo contrario. "Me presentaba como su pareja pero no lo éramos. Él tenía posesión sobre toda mi vida. Manejaba mis redes sociales y teléfono", contó. Dijo que hizo la denuncia para que ninguna otra chica vuelva a pasar por lo mismo. También indicó que dejó su testimonio en facebook en un primer momento porque Rangeón ya antes le había mostrado que tenía relación con la policía, la había hecho detener en la comisaría de Castañares donde le tomaron la denuncia a él y no a ella.

"Todo fue planificado. Hay un video donde él me está filmando, yo me alteraba, me ponía tensa. Me sacaba de los nervios", recordó y dijo que en estas semanas recibió amenazas a través de las redes sociales para que desistiera de su denuncia o publicarían ese víieo.

Gerez manifestó que se encuentra sin consigna policial, que se la asignaron pero la policía solo la cumplió 5 días y dos veces quisieron hacerle firmar un papel como si la hubieran realizado por más días. La mujer se encuentra con una seguridad privada porque siente temor de Rangeón y sus vínculos, a quienes describe como gente de la noche que podrían hacerle daño.

La joven aseguró que casi 200 personas se contactaron con ella, "algunas en primera persona, entre 100 o 150", contándole que fueron víctimas de abusos. También familiares o amistades de otras víctimas le relataron lo que sabían. "No todos eran casos de abuso sexual, sí de autoridad, jugaba mucho con la autoestima de las chicas. A las chicas a las que obligaba a ir a los boliches y si no querían las maltrataba. Él siempre usó el mimso método, las llevaba de previa al monoambiente de El Huaico, a tomar algo, después al boliche, donde al parecer les ponían la droga", relató.

Gerez señaló que hay víctimas que tienen temor de realizar denuncias. Ella acompañó a dos mujeres a la comisaría 3 de Tres Cerritos y dijo que fueron maltratadas y se les reían. Además, indicó que a ella no la dejaban estar con las otras víctimas y que a una de las chicas le llegaron a decir que no era abuso el hecho de que Rangeón le haya tocado sus partes intímas.

Domene dijo a Salta/12 que las denuncias contra Rangeón dieron cuenta de un "modus operandi" respecto a la forma en que cometía los abusos. El Ministerio Público Fiscal informó que se espera que este miércoles lo imputen por dos denuncias más.

"Hay tres denuncias por abuso sexual con acceso carnal y una por abusos sexual simple", precisó la abogada.

Otra de las víctimas denunció abuso sexual con acceso carnal y la abogada dijo que piden que se impute a Rangeón con el agravante que prevé la ley de estufacientes, por haber usado una droga para cometer otro delito. La joven denunció que salió a bailar y que Rangeón la invitó a un boliche de zona norte, fueron al sector vip con una amiga. Cuando fueron al baño, ella se sentía mareada, y no recuerda qué más pasó. "Al otro día se despierta en su casa por un llamado de él donde le decía 'te tengo grabada, no sabés cómo gritabas'. Ella se levanta, se ve en el baño, tenía un moretón en el pómulo, en el ojo y marcas en las piernas como si hubiera estado atada, y moretones en la zona de los muslos", indicó la letrada. Al verse lesionada, la joven fue al hospital, donde le hicieron análisis, le dieron el kit profiláctico y luego no tuvo más contacto con Rangeón. "Fue drogada y abusada", señaló Domene.

La letrada indicó que las otras dos denuncias contra Rangeón son por abuso sexual simple y la otra, por abuso sexual con acceso carnal con lesiones en concurso real con estafas.

Dijo que pidió la acumulación de las denuncias contra Rangeón, Sánchez y Magno Rallé pero desde el Ministerio Público Fiscal le indicaron que son causas distintas. "De las cuatro denuncias, tres de las chicas recibieron bebida donde había droga, quedaban en estado de inconsciencia y no se acordaban más", añadió Domene marcando la forma en que se concretaban estos hechos.