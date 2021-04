Noches mágicas de circo y humor

Esther Estelar abre su espíritu de circo con un abanico de actividades. Durante el viernes y el sábado el Anfiteatro de Pueblo Esther albergará talleres, espectáculos, desfiles y música. La actividad surge de la organización de artistas y productores independientes: Tuto Tul y Circo Guerapa, junto a la Municipalidad de Pueblo Esther, el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional del Teatro. Una propuesta plural que suma la tarea de artistas invitados como Tallarín con Banana, Tato Villanueva, Celeste Campos, Mariano Di Franco, Sofía Galliano, y los conjuntos musicales La Familia Sarrasani y Una Cimarrona.

“Estamos trabajando colectivamente entre las compañías Circo Guerapa y Tuto Tul, y otros artistas que son de las localidades de Pueblo Esther y Arroyo Seco, intentanto generar un corredor cultural en la Ruta 21, entre los pueblos y localidades que estamos en el sur”, explica a Rosario/12 José Guirado, uno de los organizadores. Entre otras cuestiones, el actor y clown destaca el escenario del Anfiteatro de Pueblo Esther como un ámbito ideal, “porque es espacioso y porque las noches allí son muy lindas, mágicas; la idea es que se pueda desarrollar la actividad con el cuidado que merece, para poder disfrutarlo con distanciamiento y responsabilidad”.

La primera edición de Esther Estelar había sido en 2019, surgida a raíz del Primer Festival de Teatro Pueblo Esther en 2018, “realizado en una carpa de circo y que duró cuatro días; de manera tal que esta segunda edición sería nuestra tercera producción en Pueblo Esther”, prosigue Guirado. Entre mañana y el sábado, las actividades se dividirán en tres partes: “Primero con un desfile inaugural, que recorrerá parte de la Ruta 21 y parte de las calles de Pueblo Esther hasta llegar al Anfiteatro. En las inmediaciones del Anfiteatro estará La Calle del Circo y la Alegría, una escuela de circo itinerante. Va a estar todo dispuesto para poder armar grupos concertados y la gente pueda participar de forma segura y con protocolos de los distintos talleres. Al terminar la escuela empieza la tercera parte, que es la apertura del escenario del Anfiteatro, donde se van a suceder distintos números y espectáculos, todos ligados con un presentador, que cambiará de la noche a la otra, y un cierre musical con una banda en vivo. Habrá un buffet original, a cargo de El Gran Muñeco, un emprendimiento culinario de uno de los compañeros de Circo Guerapa, con comidas artesanales que estarán para el deleite de los espectadores”.

Sobre la experiencia ganada y en el marco de una actividad felizmente recuperada, Guirado señala que la respuesta del público en la edición anterior “fue masiva, y el festival llevó mucha calidad desde lo artístico y lo humano. El pueblo adoptó esta fiesta como si fuese un carnaval propio, la gente lo incorporó y estamos muy contentos por eso. Con el festival se sentó un precedente sobre cómo cogestionar con el estado pero de forma independiente. Con el desfile transitamos las calles y se logra una dinámica bastante interactive, que lleva al público a participar en el desarrollo del evento”.

-Estimo que, de manera acorde al circo, debe participar gente de todas las edades.

-Es algo que abre las puertas al arte popular de todos los tiempos. Hay quienes ven por primera vez a un payaso pero sabemos que es algo que forma parte de una tradición milenaria. Y es muy importante que esto suceda en el Anfiteatro, porque está algo perdido y en desuso, pero que cobra vida y se llena de magia en estos días; es un placer, que como artistas valoramos el doble. Es como si llegara el circo al pueblo, es la impronta social del ciclo. Los artistas llegan y durante el día están deambulando, vamos a los comercios, la gente nos ve y aparece un espíritu que es antiquísimo, de que algo mágico llega, deja una huella y se va, es algo fellinesco y de eso se impregna el festival. Esta nueva forma que tenemos de entender este arte contemporáneo dista bastante de lo que eran los circos tradicionales, pero hay algo de esa magia transgeneracional que todavía subyace y existe.

Guirado se muestra feliz de participar de un festival que “genera un movimiento donde más de 60 personas estarán trabajando, y en un momento tan difícil para el sector; es algo que enciende la mecha, la chispa de la profesión. Los espectáculos que participarán son de trayectoria no solo local y nacional, también internacional, han estado en distintos escenarios del mundo, en Asia, Europa, Latioamérica, son compañías pequeñas pero de una gran trayectoria”.

El viernes las actividades comienzan a las 17.30 con el Desfile de Apertura y la Familia Sarrasani, desde la Explanada del Centro Cultural al Anfiteatro; a las 18: Escuela de Circo Itinerante: La calle del circo y la alegría; a las 19: Apertura en el Anfiteatro, con Mariano di Franco: La bestia (Rosario); a las 19.30: Sofía Galliano: Nocturna (Córdoba); a las 20: Molavin, Ópera Bufa (Bs. As.); a las 21.30: Familia Sarrasani (Rosario). El sábado a las 18 se hará presente la Escuela de Circo Itinerante con La calle del circo y la alegría; a las 19: Apertura con Celeste Campos: Eugenia Por Salut (Bs. As.); a las 20: Tallarín con banana: Desprovistos (Chile-Rosario); a las 21: Celeste Campos: Alma Viva & El Pianista (Bs. As.); a las 21.30: Música para bailar con Una Cimarrona (Rosario).