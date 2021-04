Para todas las mujeres y diversidades

Con las referentes del área de género y diversidad sexual de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, se presentó la Guía de Buenas Prácticas: Medidas con perspectiva de género adoptadas en el marco de la covid-19. Se trata de un documento en el que se recopilan 240 medidas tomadas por las tres provincias que conforman el bloque regional, destinadas a mujeres y diversidades, y orientadas a cerrar brechas de desigualdad en el marco de la pandemia. La guía es parte de la primera etapa del plan de acción de Igualdad y Género impulsado por la Comisión, con el objetivo de "crear una estrategia común para reducir las desigualdades y prevenir y erradicar la violencia de género".

En El Molino, Fábrica Cultural, de la ciudad de Santa Fe, la secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia, Celia Arena, estuvo junto a sus pares Claudia Martínez, ministra de la Mujer de Córdoba, y Mariana Broggi, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Entre Ríos; y expresó: "Para Santa Fe es enorme la responsabilidad de ser anfitriona de esta primera reunión luego del cambio de autoridades, ya que nuestra provincia está al frente la presidencia pro tempore de la Región Centro. Hoy le damos continuidad a esto que comenzó en septiembre del año pasado cuando comenzamos con este trabajo mancomunado del Plan de Acción de Igualdad”, sostuvo Celia Arena, secretaria de Estado de Igualdad y Género. “Esta Guía viene a reflejar la transversalidad de las políticas de género, son medidas incorporadas en los ministerios y secretarías con la firme decisión política de reducir las brechas y desigualdades que afectan fuertemente a las mujeres y disidencias. Es preciso destacar que son acciones que no solo se tomaron desde las áreas de género si no que fueron implementadas por distintos Ministerios, siempre siguiendo la premisa que sostiene el gobernador Omar Perotti: Santa Fe es una provincia que tolera las diferencias pero no las desigualdades”, sostuvo.

En tanto, Broggi indicó que el plan "tiene tres etapas y hoy se presentó uno de los productos de esta primera etapa, que tiene que ver con las medidas que cada una de las provincias en particular y la Región Centro en general, generó, profundizó y sostuvo como políticas y acciones. Las mismas se pudieron enmarcar en cinco ejes: Protección Social, Mercado Laboral, Medidas Económicas, Violencia de Género y Articulación Institucional y Comunitaria, pudiéndose encontrar en la Guía de Buenas Prácticas 80 medidas por provincia”.

Su par de Córdoba, Martínez, agregó: “Es importante la recolección de datos, la articulación entre las provincias y al interior de cada gobierno y hoy podemos mostrar que la presencia del Estado fue y es fundamental en este contexto de pandemia, aún con los casos de violencia que lamentablemente han recrudecido. La reconstrucción de las redes comunitarias y del tejido social son fundamentales para reparar todas esas desigualdades que profundizó la pandemia”.

En el texto de la guía que se puede descargar en la página web http://www.regioncentro.gob.ar/ejes/genero/, Arena expresa: "El contexto de la pandemia significa un desafío enorme para todas las gestiones provinciales que debimos, y aún debemos, dar respuestas que entendemos tienen que ser integrales, transversales, inclusivas y también regionales. En este marco, siempre creímos que la conquista de los derechos de las mujeres y las diversidades es una lucha colectiva, y eso incluye el accionar de una multiplicidad de territorios trabajando conjunta y articuladamente por una sociedad más igualitaria. Por ello, esta guía de buenas prácticas viene a reflejar el compromiso que asumimos desde la Región Centro con un federalismo cada vez más inclusivo y que, frente a una pandemia inesperada, vino a ofrecer respuestas coordinadas y políticas públicas concretas para acortar las brechas de desigualdad, profundizadas en el contexto de crisis”.