Respaldo para que sea por ley

Desde Santa Fe

El llamado de Omar Perotti no sorprendió a Rubén Giustiniani. “Es que tenemos muy buen diálogo institucional desde hace mucho tiempo”, le contó a Rosario 12. El gobernador lo convocó a la Casa Gris, junto a su compañera de bloque, Agustina Donnet, para conocer “detalles del proyecto de ley de autonomía municipal” que ambos presentaron en noviembre y hoy es el único que tiene estado parlamentario en la Legislatura. La iniciativa no es casual: fue la primera respuesta al fallo de la Corte Suprema de la Nación del 29 de octubre de 2020 que “exhortó a la provincia a dictar las normas necesarias” para cumplir el mandato del artículo 123 de la Constitución Nacional”, esto es, “asegurar la autonomía de los municipios” y reglar su “alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Perotti y los diputados de Igualdad coincidieron que la sentencia zanjó el viejo debate acerca de si es posible consagrar la autonomía por ley o no. “La Corte saldó esa discusión, por eso presentamos el proyecto. Ahora, es tiempo de saldar esta deuda, sin más dilaciones y sin miradas que restringen derechos que claramente deben ser respetados y reconocidos en Santa Fe”, dijo Giustiniani. En el despacho de Perotti, dejaron también otros dos proyectos: la creación de la Policía Municipal –en línea con la autonomía- en ciudades con más de 70.000 habitantes y el voto joven para que chicos de 16 y 17 años puedan votar en las elecciones locales, en octubre. “Hoy pueden elegir al Presidente de la Nación, pero no concejales ni intendentes”.

Ya a fines de enero, Perotti abrió un diálogo político con los 365 intendentes y presidentes comunales para definir y enviar a la Legislatura una ley de autonomía municipal. Y unos días después, el 1º de febrero, Giustiani le pidió que incluyera en la agenda de sesiones extraordinarias el proyecto que ellos habían presentado en noviembre para regular el “alcance y contenido” de la autonomía.

El diálogo siguió esta semana en el despacho de Perotti en la Casa Gris. “Recibí al diputado Giustiniani y a la diputada Donnet para dialogar sobre la autonomía municipal, seguridad y la responsabilidad de todos ante la segunda ola de la pandemia”, explicó el propio mandatario. Otro dato político: en la reunión sólo participaron los tres, al gobernador no lo acompañó ningún ministro.

“Hablamos sobre los fundamentos constitucionales de la autonomía”, contó Giustiniani. “La necesidad concreta y práctica de incrementar las facultades” de los gobiernos locales para “dar respuestas a las vecinas y vecinos ante la realidad actual”.

-¿Lo llamó Perotti?

-Sí, nos dijo que quería reunirse con nosotros.

-¿Lo sorprendió el llamado?

-No, para nada. Yo tengo un diálogo institucional desde hace mucho tiempo”, respondió el legislador. “Una relación con los dirigentes del justicialismo y del Frente Progresista. El diálogo ayuda y suma. Estamos en un momento muy complicado”.

El fundamento del proyecto de Giustiniani es el fallo de la Corte del 29 de octubre que “exhortó” a Santa Fe a cumplir la Constitución Nacional y reconocer la “autonomía” de los municipios. “La sentencia despejó definitivamente el viejo debate acerca de si era posible por ley o no. Desde nuestro punto de vista, la discusión terminó y por eso presentamos el proyecto”.

Giustiniani y Donnet también llevaron otros dos proyectos, que tienen estado parlamentario. “La creación de la Policía Municipal" en ciudades con más de 70.000 habitantes. "Creemos que podría ser una respuesta importante ante el grave problema de inseguridad, sobre todo en Rosario y Santa Fe, pero que también golpea en Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto. Las policías municipales podrían ser una respuesta importante en esa realidad”.

“El tercer tema fue el voto joven, que interesó mucho al gobernador”, reveló Giustiniani. “Santa Fe es la única provincia junto con Corrientes que no tiene voto joven. Los chicos de 16 y 17 años pueden votar al Presidente de la República, pero no a intendentes ni concejales. Lo cual es una flagrante contradicción desde el punto de vista de los derechos. Nosotros estamos convencidos que lejos de ser inconstitucional el planteo es claramente a favor de lo que fijan hoy la Constitución Nacional y los tratados internacionales: que no se discrimine a los jóvenes de 16 y 17. Y en el próximo turno electoral (en octubre) puedan ser incorporados al padrón y votar –voluntariamente- en las elecciones locales, como en todo el país”.

“Hablamos también de la pandemia. Le expresamos al gobernador la necesidad de intensificar las campañas de difusión masiva respecto a seguir con el cuidado, el tapabocas, la higiene, el distanciamiento social. Que el Estado recurra a ese elemento fundamental que es la concientización popular en este tema y a informar también la marcha de la vacunación. Hay mucha incertidumbre de la gente acerca de cuándo le toca el turno para vacunarse, entonces es necesario brindar información permanente a la población”, concluyó.