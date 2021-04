El ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, aseguró que ni él ni los miembros de su Gabinete han sido vacunados, y que la inclusión de personal de planta permanente o empleados del Ministerio en los listados de vacunación puede explicarse, en muchos casos, por la pertenencia de agentes públicos a la antigua estructura de Educación y Cultura.

La aclaración del Ministerio surgió luego de que el portal Rosario3 publicó ayer que "el Ministerio de Salud de Santa Fe entregó turnos y vacunó a personal de áreas de Cultura de la provincia en Rosario que no forman parte de grupos de riesgo ni son mayores de 60 años y no califican en el cronograma oficial comunicado".

“Las personas que se vacunaron y ahora señalan que no correspondía debieron actuar con responsabilidad ciudadana, ser solidarios, y no hacerlo”, objetó el ministro. Y agregó: “El Ministerio nunca pasó una lista, y el personal del Gabinete no fue vacunado. Quien se vacunó y no le correspondía fue socialmente irresponsable, sabiendo que no estaba bien lo que hacía”.

El ministro de Cultura puntualizó que “hay empleados del Ministerio que son docentes de Educación Artística, lo cual explicaría su inclusión en el listado de vacunación que confecciona el Ministerio de Salud, pero a quienes no le correspondía por su carácter de docente o tener asignadas horas cátedra por su labor docente, cometieron un acto de irresponsabilidad social grave, sacándole la vacuna a quienes sí se les debería haber aplicado”.