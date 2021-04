"Si hay algo que hemos aprendido en todo un año es que el covid es un virus que se propaga más fácil en lugares cerrados", dijo el intendente Pablo Javkin en el marco de una conferencia de prensa en la que el municipio ofreció un detalle de la coyuntura epidemiológica y sus perspectivas en el corto plazo y se remarcó la consigna del momento para frenar el rebrote de contagios. "No venimos a hablar sólo del aumento de casos sino de lo que podemos hacer para evitarlo: a la par de lavarnos las manos y usar correctamente el tapabocas, ventilar, ventilar, ventilar", insistió el titular del Ejecutivo.

Javkin informó que se han establecido contactos con el sector gastronómico y asociaciones deportivas para reforzar la importancia de una adecuada ventilación en lugares cerrados, "y lo vamos a hacer también con el transporte público a partir de órdenes de servicio que le hemos trasladado a las empresas y a nuestra propia empresa para exigir el cumplimiento de los protocolos y fijar algún mecanismo que trabe ventanillas, que no deje en manos del chofer esa decisión".

"Lo vamos a hacer también con los taxis, con dos centímetros de una ventanilla abierta cambia totalmente la situación dentro del vehículo", amplió.

"Queremos pedirle a toda la ciudadanía que controle eso, que no se quede en un lugar cerrado, que pida que la ventanilla se abra; así como hemos aprendido que nadie puede fumar en un lugar cerrado y aprendimos a usar el barbijo, que cada uno sea activo en la idea de exigir ventilación", agregó.

Junto al secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, el intendente dialogó con la prensa en el Centro Municipal de Distrito Sudoeste, uno de los ámbitos municipales donde avanza el operativo de vacunación. "La vacunación avanza, estamos entrando en un ritmo más acelerado de llegada de dosis pero en el 'mientras tanto' cuidémosnos para evitar un crecimiento exponencial. Si nos tenemos que juntar o reunir hagámoslo al aire libre, y si la temperatura no es la adecuada abriguémosnos, pero sigamos al aire libre", reforzó Javkin.

Por su parte, Caruana evaluó: "Estamos en situación de contagios altos, ello no ha incidido en el sistema de salud pero eso no nos tiene que hacer bajar los brazos en relación a la preocupación". En este punto consignó que el indicador RT viene siendo superior a 1 desde hace un mes, "lo que significa que alrededor de un caso estamos contagiando a uno, y demuestra que no nos estamos cuidando como debiéramos".

El secretario de Salud explicó además que con la capacidad operativa de los centros de Distrito, el Policlínico San Martín y el Cine Lumiere "estamos en condición de programar hasta 10.000 turnos semanales".

Pero concluyó: la disyuntiva para evitar rebrotes "no es la vacunación o las medidas de cuidado, son las dos cosas al mismo tiempo".

También en igual sentido el intendente, al referirse a los controles que dispuso el municipio en la Terminal de Ómnibus con motivo del despliegue de turistas por el fin de semana largo, remarcó: "Hemos detectado febriles allí, una persona en esas condiciones no debe viajar".

Cabe recordar que un día antes Javkin encabezó una reunión virtual del Consejo de Gestión de Riesgo convocada para analizar los últimos datos en el marco de la pandemia de covid-19, las curvas de crecimiento de casos en países limítrofes, como también lo que ocurre en distintas zonas del país con notable incremento de casos en las últimas semanas.

Durante el encuentro, se analizaron los distintos indicadores que reflejan la situación del virus en la ciudad; se abordó la campaña de vacunación que se viene desarrollando en distintos espacios y también se revisaron las estrategias que se sostienen desde el inicio de la pandemia y el estado de cada uno de los espacios que fueron acondicionados en su momento, ante un eventual rebrote o segunda ola.

Se remarcó que actualmente hay en Rosario 3.514 casos activos y un total, desde la fecha de detección del primer caso en la ciudad (el 14 de marzo de 2020), de 85.812 casos. Del total, se recuperaron 80.119 (un 93,3%). También se indicó que en la semana del 19 al 25 de marzo se realizaron 2.234 testeos en el Cemar, de los cuales 649 fueron positivos, y que el nivel de ocupación de camas en el sector público es del 64% en camas críticas de adultos, 73% en camas generales de adultos y 12% en camas covid.

En cuanto a la vacunación, hasta el miércoles 31 de marzo se aplicaron un total de 105.641 dosis. En la población compuesta por personas de entre 18 y 59 años se colocaron 60.305 vacunas (43.105 de la primera dosis y 17.200 de la segunda); y entre las personas de 60 años y más, se aplicaron 45.336 vacunas (43.098 correspondientes a la primera dosis y 2.238 a la segunda).