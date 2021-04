Malvinas: Impactantes revelaciones de las torturas a los conscriptos

Carlos Enriori, presidente del Centro de Veteranos Guerra de Malvinas, Avá Ñaró, protagonizó una escena de memoria y denuncia en el Acto Central de la provincia de Corrientes por el 39° Aniversario de la Guerra de Malvinas.

Cuando le tocó tomar el micrófono, durante el desarrollo del acto y tras otras exposiciones, Enriori contó cómo los conscriptos sobrevivían bajo inhumanas condiciones condiciones."Los soldados conscriptos debían enfrentar primero a sus jefes, buscar comida por sus propios medios, robar en el rancho, llamamos así a la cocina regimiento, hasta matar ovejas para comer, siempre y cuando no eran descubiertos por sus jefes", dijo el veterano de guerra, durante el acto que tuvo lugar en el 31 de marzo en Monte Caseros. Se trata de un acto que todos los años se realiza en la provincia de Corrientes, con sedes rotativas, que suele reunir a unas 4 o 5 mil personas, pero que en contexto de pandemia, en esta oportunidad congregó a unas 250 personas.

"Los soldados eran torturados y expuestos a todos los demás como ejemplo de disciplina estaqueados en la intemperie, bajo la lluvia, bajo el viento y el frio. Muchos de ustedes lo hicieron, sinvergüenzas", expresó el excombatiente a quien se lo puede ver dando su testimonio en un video que circula en redes sociales.

"Cuando el enemigo mostró sus dientes, que venían con todas sus fuerzas, muchos jefes se escondieron, otros se enfrentaron de repente, otros huyeron dejando a los colimbas en el frente de batalla. Sé que es fuerte lo que les cuento, los soldados que nos animamos a contar nuestras vivencias lo hacemos siempre con honestidad y responsabilidad", detalló el presidente del centro de excombatientes.

“La gente aún hoy no conoce prácticamente nada de Malvinas. Se ha dejado llevar por esa historia de ‘los defensores de la Patria, de valentía y de heroísmo’, pero nunca se desmenuza un poco más lo que significó esa guerra para nosotros”, le relató Enriori en conversación con Página12. “Después del acto y de lo que se vio en los videos que circularon tuve el apoyo de todos los conscriptos que estuvieron junto a mí. Y luego me siguieron llamando a mi casa para decirme que se veían reflejados en aquello que dije en ese discurso”, aseguró.

Avá Ñaró, que en guaraní significa “indio bravo”, es un centro de excombatientes que funciona desde 1985 y fue fundado por soldados conscriptos. “Lo pensamos como un refugio, un lugar, donde los soldados conscriptos pudieran tener un espacio para hablar y largar lo vivido en la guerra”, le contó Enriori a este diario.

“Al acto fueron invitados por la municipalidad el personal de cuadros, los oficiales que viven en la ciudad de Monte Caseros, que son retirados excombatientes. Ellos tienen una agrupación y ese día estaban formados junto a las banderas de los demás centros de la provincia. En mi discurso hablé sobre lo que pasamos los excombatientes en Malvinas”, dijo el veterano. “No inventé nada. Conté la realidad de los compañeros. Durante estos 39 años he escuchado un montón de historias de sufrimiento. Es sumamente doloroso. Quise contar la realidad de la guerra y lo doloroso que fue y es.”, expresó Enriori, quien también agregó que no es la primera vez que se refiere públicamente a estos temas y con ese tono: “Siempre conté la realidad. Soy clase 63, es decir que ni siquiera debería haber ido. Siempre me referí a lo mal gestada y organizada que fue esa guerra. Y siempre la he puesto en el contexto de la dictadura. Nunca separé la dictadura de la guerra de Malvinas”.